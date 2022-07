చండీగఢ్‌: పంజాబ్‌లోని అమృత్‌సర్‌ సమీపంలో భారీ ఎన్‌కౌంటర్ జరిగింది. పోలీసులకు, గ్యాంగ్‌స్టర్స్‌కు మధ్య భీకర ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఘటనలో సింగర్‌ సిద్ధూ మూసేవాలా హత్య కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఓ నిందితుడు హతమైనట్లు సమాచారం. ముగ్గురు పోలీసులకు కూడా గాయాలైనట్లు తెలుస్తోంది.

సిద్ధూ మూసేవాలా హత్య కేసుతో సంబంధమున్న గ్యాంగ్‌స్టర్స్‌ చీతాబక్నా ప్రాంతంలో తలదాచుకున్నట్లు పోలీసులకు పక్కా సమాచారం అందింది. అమృత్‌సర్-పాకిస్థాన్ సరిహద్దు అట్టారీ సమీపంలో ఈ ప్రాంతం ఉంది. దీంతో అక్కడ నిర్బంధ తనిఖీలు నిర్వహించి పోలీసు బలగాలు ప్రత్యేక ఆపరేషన్ చేపట్టాయి. వీరిని చూసిన గ్యాంగ్‌స్టర్స్ కాల్పులు జరపడం వల్ల ఎన్‌కౌంటర్‍కు దారితీసినట్లు అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి.

సిద్ధూ హత్య కేసులో నిందితులుగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఇద్దరు షార్ప్ షూటర్లు రూప, మన్ను కుసా ఇక్కడే తలదాచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎన్‌కౌంటర్‌ జరుగుతుండగా ప్రజలంతా ఇళ్లలోనే ఉండాలని పోలీసులు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు సమాచారం.

