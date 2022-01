నేతాజీ హోలోగ్రామ్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన ప్రధాని మోదీ

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు, ఆజాద్‌ హింద్‌ ఫౌజ్‌ వ్యవస్థాపకుడు సుభాష్‌ చంద్రబోస్‌ 125వ జయంతి వేడుకల్లో భాగంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇండియా గేట్ వద్ద నేతాజీ హోలోగ్రామ్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సుభాష్ చంద్ర బోస్ ఆపద ప్రబంధన్ పురస్కారాలను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రదానం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ.. ఏదైనా సాధించగలం అనే నేతాజీ నినాదాన్ని ప్రేరణగా తీసుకోవాలని తెలిపారు.

At the programme to mark the unveiling of the hologram statue of Netaji Bose. https://t.co/OxRPKqf1Q7

— Narendra Modi (@narendramodi) January 23, 2022