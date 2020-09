న్యూఢిల్లీ: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 70వ పుట్టిన రోజు నేడు. ఈ సందర్భంగా అమిత్‌ షాతో సహా పలవురు కేంద్ర మంత్రులు, ప్రతిపక్ష నాయకులు ట్విట్టర్‌ వేదికగా మోదీకి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ‘మోదీ తన జీవితంలో అనుక్షణం భారతదేశాన్ని బలంగా, సురక్షితంగా, స్వావలంబనగా మార్చడానికి అంకితం చేశారు. ఆయన నాయకత్వంలో దేశానికి సేవ చేయడం నా అదృష్టం. నేడు నేను దేశ ప్రజలందరితో కలిసి ప్రధాని నిండు నూరేళ్లు ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అమిత్ షా హిందీలో ట్వీట్ చేశారు.

రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, పేదలు, అట్టడుగున ఉన్నవారి సాధికారత కోసం ప్రధాని నిరంతరం శ్రమిస్తున్నారని.. ఆయన నాయకత్వంలో దేశం ఎంతో ప్రయోజనం పొందిందని అన్నారు. ‘ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. ఆయన చురుకైన నాయకత్వం, దృఢ సంకల్పం, నిర్ణయాత్మక చర్యల వల్ల భారతదేశం ఎంతో ప్రయోజనం పొందింది. ఆయన పేదలు, అట్టడుగున ఉన్నవారికి సాధికారత ఇవ్వడానికి కృషి చేస్తున్నారు. మోదీకి మంచి ఆరోగ్యం, దీర్ఘాయువు ఇవ్వాలని దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను’ అంటూ రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ ట్వీట్ చేశారు. (చదవండి: నిరంతర శ్రామికుడు మన ప్రధాని )

Greetings and warm wishes to PM Shri @narendramodi on his birthday. India has benefited tremendously from his astute leadership, firm conviction &decisive action. He has been working assiduously towards empowering the poor & marginalised. Praying for his good health and long life

