 ధర్మేంద్రను తొలగించి ప్రధానికి కాపాడారు.. అఖిలేష్ | Jitendra Singh Key Comments On Strict Laws Against Paper Leaks Updates | Sakshi
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ధర్మేంద్రను తొలగించి ప్రధానికి కాపాడారు.. అఖిలేష్

Jul 28 2026 2:38 PM | Updated on Jul 28 2026 3:30 PM

Jitendra Singh Key Comments On Strict Laws Against Paper Leaks Updates

     కేంద్రమంత్రి జితేంద్ర సింగ్ మాట్లాడుతూ

  • ఎన్నో ఎంట్రన్స్‌ పేపర్లు, ఉద్యోగ పరీక్షల పేపర్లు లీకయ్యాయి
  • పేపర్‌ లీకేజ్‌కు పాల్పడిన ముఠా రూ. 10 కోట్లు చెల్లించాలి
  • లీకేజ్‌కు పాల్పడిన నిందితులకు 10 ఏళ్ల జైలు శిక్ష
  • పేపర్‌ లీకేజ్‌ల కోసం ఫాస్ట్‌ ట్రాక్‌ కోర్టులు ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం

  • ఈ బిల్లు ద్వారా  బాధితులకు సత్వరం న్యాయం జరుగుతుంది.

     అఖిలేష్ యాదవ్ కామెంట్స్‌

  •  యువత కేంద్రం మెడలు వంచింది.
  • గతంలో రైతులు కూడా ఈ విధంగానే చేశారు
  • ధర్మేంద్రను తొలగించి ప్రధానిని కాపాడారు
  • ఎన్డీఏ హయాంలో అనేకసార్లు పేపర్‌లీకేజ్‌లు 
  • ఎన్డీఏ హయాంలోనే రామ్‌మందిర్‌లో చోరీ జరిగింది
     

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