Afghanistan: ఎమర్జెన్సీ వీసాలు జారీ చేసిన కేంద్రం!

తాలిబాన్లు అఫ్గనిస్తాన్‌ రాజధాని కాబూల్‌లోకి ప్రవేశించి ఆ దేశాన్ని ఆక్రమించుకోవడంతో అక్కడ ఉన్న భారతీయుల్లో ఆందోళన మొదలైంది. అఫ్గనిస్తాన్‌లో చిక్కుకుపోయిన భారతీయులను వెనక్కి రప్పించడం కోసం కేంద్రం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటుంది. అఫ్గనిస్తాన్‌లో ఉన్న ప్రస్తుత పరిస్థితిని పరిగణనలోకి తీసుకొని అక్కడ చిక్కుకున్న భారతీయుల మన దేశంలోకి ప్రవేశించడానికి ఈ-వీసా సదుపాయాన్ని కల్పిస్తుంది. వీసా దరఖాస్తులను వేగంగా ట్రాక్ చేసే లక్ష్యంతో భారతదేశం"ఈ-ఎమర్జెన్సీ ఎక్స్-మిస్క్ వీసా" అనే కొత్త కేటగిరీ ఎలక్ట్రానిక్ వీసాను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఎలక్ట్రానిక్ వీసా ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలో క్రింద తెలుసుకోండి.

ఈ-వీసా దరఖాస్తు విధానం

#India has just started an e-visa for #Afghanistan.

URL: https://t.co/L15UzDIsjC

Visa category is "Emergency X-Misc Visa"

Upon selecting "Afghanistan" in the drop down, the "e-Emergency X-Misc Visa" category checkbox automatically shows pic.twitter.com/NbhvpwAAPl