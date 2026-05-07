 తమిళనాడు గవర్నర్‌ను కలిసిన డీజీపీ
తమిళనాడు గవర్నర్‌ను కలిసిన డీజీపీ

May 7 2026 5:15 PM | Updated on May 7 2026 5:30 PM

Cs And Dgp Meet Tamil Nadu Governor

చెన్నై: తమిళనాడు గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ ఆర్లేకర్‌ను సీఎస్‌, డీజీపీ కలిశారు. విజయ్‌కు కాన్వాయ్‌ ఎలా ఇచ్చారంటూ డీజీపీని గవర్నర్‌ ప్రశ్నించారు. ఏ బేస్‌ చేసుకుని కాన్వాయ్‌, భద్రత కేటాయించారంటూ గవర్నర్‌ సీరియస్‌ అయ్యారు. ప్రస్తుత శాంతి భద్రతలపై గవర్నర్‌కు డీజీపీ నివేదిక ఇచ్చారు.

కాగా, తమిళనాడు ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో సస్పెన్స్‌ కొనసాగుతుంది. సీఎం హోదాలో ఇచ్చే జెడ్‌ఫ్లస్‌ సెక్యూరిటీని విజయ్‌కు పోలీస్‌ శాఖ కేటాయించింది. ప్రభుత్వ ఏర్పాటునకు ఆహ్వానించాలని టీవీకే అధినేత విజయ్‌ కోరగా.. గవర్నర్‌ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్‌ ఆర్లేకర్‌ అందుకు విముఖత వ్యక్తం చేశారు. సరిపడా సంఖ్యా బలం లేదని.. అది చూపించాకే ముందుకు వెళ్లాలని తేల్చి చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. తాజా పరిణామాలతో విజయ్‌ కాన్వాయ్‌ను తొలగించారు. మరో వైపు, రేపు తమిళనాడు వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్‌ ధర్నాకు పిలుపునిచ్చింది. తమిళనాడు గవర్నర్‌, బీజేపీ వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్‌ నిరనలు చేపట్టింది.
 

