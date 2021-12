బిపిన్‌ రావత్‌ కన్నుమూత.. ప్రధాని మోదీ సహా పలువురి సంతాపం

న్యూఢిల్లీ: తమిళనాడు ఆర్మీ హెలికాప్టన్‌ కుప్పకూలిన ఘటన ప్రతి ఒక్కరిని తీవ్రంగా కలిచి వేస్తోంది. హెలీకాప్టర్‌లో మొత్తం 14 మంది ప్రయాణిస్తుండగా.. చీఫ్‌ ఆఫ్‌ డిఫెన్స్‌ స్టాఫ్‌ (సీడీఎస్) జ‌న‌ర‌ల్ బిపిన్ రావ‌త్‌, ఆయన భార్య మధులితోపాటు 11 మంది సైనిక సిబ్బంది మృతి చెందిన‌ట్లు వాయుసేన అధికారికంగా వెల్లడించింది. బిపిన్‌ మృతి పట్ల రాష్ట్రప‌తి రామ్‌నాథ్ కోవింద్‌, ప్ర‌ధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, ర‌క్ష‌ణ శాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్‌, తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్‌తో పాటు ప‌లువురు సంతాపం ప్ర‌క‌టించారు.

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విచారం

తమిళనాడు హెలికాప్టర్​ ప్రమాదంలో కన్నుమూసిన బిపిన్‌ రావత్‌ మృతిపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ విచారం వ్యక్తం చేశారు. ''జనరల్ బిపిన్ రావత్ అద్భుత సైనికుడు. నిజమైన దేశభక్తుడు. ఆయన మన సాయుధ బలగాలను, భద్రతా యంత్రాంగ ఆధునీకీకరణలో దోహదపడ్డారు. వ్యూహాత్మక విషయాలపై ఆయన ఆలోచనలు అసాధారణం. ఆయన మృతి నన్ను తీవ్రంగా కలచివేసింది. ఓం శాంతి’ . అని ట్వీట్‌ చేశారు.

Gen Bipin Rawat was an outstanding soldier. A true patriot, he greatly contributed to modernising our armed forces and security apparatus. His insights and perspectives on strategic matters were exceptional. His passing away has saddened me deeply. Om Shanti. pic.twitter.com/YOuQvFT7Et

రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కొవింద్ సంతాపం

జనరల్ బిపిన్ రావత్, అతని భార్య మధులిక అకాల మరణం పట్ల రాష్ట్రపతి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. దేశం తన ధీర కుమారుల్లో ఒకరిని కోల్పోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మాతృభూమికి అతని నాలుగు దశాబ్దాల నిస్వార్థ సేవ అసాధారణమైన శౌర్యం, వీరత్వం గుర్తించబడిందన్నారు. హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో ప్రాణనష్టం చాలా బాధాకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. విధి నిర్వహణలో మరణించిన ప్రతి ఒక్కరికి నివాళులు అర్పించడంలో తాను తోటి పౌరులతో కలుస్తానని పేర్కొన్నారు. ప్రమాదంలో మరణించిన వారి కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి ప్రకటించారు.

I am shocked and anguished over the untimely demise of Gen. Bipin Rawat and his wife, Madhulika ji. The nation has lost one of its bravest sons. His four decades of selfless service to the motherland was marked by exceptional gallantry and heroism. My condolences to his family.

