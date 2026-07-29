 క్యాబ్ కోసం వేచి చూస్తుంటే.. మీ రేటు ఎంత..? | Bengaluru woman Incident | Sakshi
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క్యాబ్ కోసం వేచి చూస్తుంటే.. మీ రేటు ఎంత..?

Jul 29 2026 11:40 AM | Updated on Jul 29 2026 11:54 AM

Bengaluru woman Incident

బెంగళూరు: మహిళను అసభ్యకరంగా మాట్లాడిన బైకిస్టును పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.  బెంగళూరు నగరం కృష్ణరాజపురం పరిధిలోని రామమూర్తి నగర్‌లో ఒక మహిళ క్యాబ్‌ కోసం ఎదురుచూస్తుండగా  బైక్‌పై వచ్చిన ఒక వ్యక్తి  ‘మీ రేటు ఎంత’ అని అడిగాడు. ఆ మహిళ ఈ సంఘటనను వీడియో తీసి సోషల్‌ మీడియాలో అప్‌లోడ్‌ చేసింది. ‘నేను క్యాబ్‌ కోసం ఎదురుచూస్తుండగా, స్కూటీపై ఉన్న ఒక వ్యక్తి నా రేటు ఎంత అని అడిగాడు. నా భద్రత కోసం నేను వీడియో తీస్తున్నాను. 

అది గమనించిన ఆ వ్యక్తి నన్ను తిట్టి పారిపోయాడు’ అని పేర్కొంది. అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన వ్యక్తిని 42 ఏళ్ల విజయ్‌ రాఘవ్‌గా గుర్తించారు. అతను పండ్ల వ్యాపారి, హోరమావు నివాసి. మహిళ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసి, స్కూటర్‌ నంబర్‌ ఆధారంగా నిందితుడిని గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు రామమూర్తి నగర్‌ పోలీసులు తెలిపారు. ఘటన జరిగిన         సమయంలో అతను వేరొకరి స్కూటర్‌ను  ఉపయోగిస్తున్నాడని తెలిపారు.  

 

 

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