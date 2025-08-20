 యాపిలా.. మజాకా.. జస్ట్‌ 1,000 కోట్లు! | Apple office rents and leases are in huge range | Sakshi
యాపిలా.. మజాకా.. జస్ట్‌ 1,000 కోట్లు!

Aug 20 2025 5:17 AM | Updated on Aug 20 2025 5:17 AM

Apple office rents and leases are in huge range

బెంగళూరు: యాపిల్‌ ఫోన్ల రేట్లే కాదు.. యాపిల్‌ ఆఫీసుల రెంట్లు, లీజులు కూడా ఓ రేంజులో ఉంటాయి. తాజాగా బెంగళూరులో 2.7 లక్షల చదరపు అడుగుల ఆఫీస్‌ స్పేస్‌ను ప్రముఖ రియల్‌ ఎస్టేట్‌ సంస్థ ఎంబసీ గ్రూప్‌ నుంచి యాపిల్‌ పదేళ్లపాటు లీజుకు తీసుకున్నట్లు పీటీఐ వార్తా సంస్థ తెలిపింది. 

ఎంబసీ జెనిత్‌ భవనంలోని మొత్తం 9 అంతస్తుల్లో (5 నుంచి 13వ అంతస్తు వరకూ) యాపిల్‌ కార్యాలయం పనిచేస్తుంది. దీని రెంట్, పార్కింగ్, మెయింటెనెన్స్‌ చార్జీలతో కలుపుకుని పదేళ్లకు రూ.వెయ్యి కోట్లకు పైనే చెల్లించనుంది. 2025 ఏప్రిల్‌ 3 నుంచి ఈ లీజు అమల్లోకి వచ్చింది. ఒప్పందంలో భాగంగా  సెక్యూరిటీ డిపాజిట్‌ కింద రూ.31.57 కోట్లను యాపిల్‌ ఇప్పటికే చెల్లించింది.

