అహ్మదాబాద్‌: జేసీబీ బుల్డోజర్‌.. ప్రస్తుతం భారత్‌లో ట్రెండింగ్‌లో ఉన్న టాపిక్‌. శ్రీరామ నవమి, హానుమాన్‌ శోభాయాత్రల సందర్భంగా చెలరేగిన మత ఘర్షణల అనంతరం.. ఈ ట్రెండ్‌ మరింత ఊపందుకుంది. అల్లర్లకు కారణమైన వాళ్లకు చెందిన ఇళ్లను, దుకాణాలను, ఇతర కట్టడాలను.. అక్రమ కట్టాలుగా నిర్ధారించుకుని ప్రభుత్వాలు జేసీబీ బుల్డోజర్లతోనే కూల్చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో..

రెండు రోజుల భారత్‌ పర్యటనకు వచ్చిన బ్రిటన్‌ ప్రధాని బోరిస్‌ జాన్సన్‌.. బుల్డోజర్‌ ట్రెండ్‌లోకి వచ్చేశారు. ఎలాగంటారా?.. గుజరాత్‌ వడోదరా హలోల్‌ పారిశ్రామిక ప్రాంతంలోని ఓ జేసీబీ ఫ్యాక్టరీని ఆయన సందర్శించాడు.

#WATCH UK PM Boris Johnson along with Gujarat CM Bhupendra Patel visits JCB factory at Halol GIDC, Panchmahal in Gujarat (Source: UK Pool) pic.twitter.com/Wki9PKAsDA — ANI (@ANI) April 21, 2022

జేసీబీ ఫ్యాక్టరీని ప్రారంభించిన బోరిస్‌.. హుషారుగా జేసీబీ బుల్డోజర్‌ ఎక్కి పరిశీలించి కాసేపు సందడి చేశారు. ఆ సమయంలో ఆయన వెంట.. గుజరాత్‌ సీఎం భూపేంద్ర పటేల్‌ కూడా ఉన్నారు. ఇంకేం.. యాధృచ్ఛికంగా జరిగినప్పటికీ ఈ పని సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. 1947 నుంచి 2022 వరకు బోరిస్‌ కవర్‌ చేశారంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు కొందరు. ఎందుకంటే.. అంతకు ముందు సబర్మతి ఆశ్రమాన్ని సందర్శించి.. చరఖా తిప్పారు.

From Gandhi's Charkha to Modi's JCB - Boris Johnson covered the history of India from 1947 to 2022, in a day. pic.twitter.com/1N0Fcku3iT — PuNsTeR™ (@Pun_Starr) April 21, 2022

#WATCH | Prime Minister of the United Kingdom Boris Johnson visits Sabarmati Ashram, tries his hands on 'charkha' pic.twitter.com/6RTCpyce3k — ANI (@ANI) April 21, 2022

మహాత్ముడి రచనల్లో ఒకటైన, ప్రచురణకాని గైడ్‌ టు లండన్‌ను బోరిస్‌ కానుకగా అందుకున్నారు. రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా ఇవాళ గుజరాత్‌లో పర్యటించిన బ్రిటన్‌ ప్రధాని బోరిస్‌.. రేపు(శుక్రవారం) ఢిల్లీకి వెళ్తారు.