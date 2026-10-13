రాహుల్‌ పిటిషన్‌: 14 లోపాలతో ఎండగట్టిన సుప్రీంకోర్టు

న్యూఢిల్లీ: ఎన్నికల అవకతవకలు, ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక ఇంటెన్సివ్ సవరణ (సర్)కు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీతో పాటు పలువురు ప్రతిపక్ష నేతలు దాఖలు చేసిన సంయుక్త పిటిషన్లో సుప్రీంకోర్టు 14 లోపాలను గుర్తించింది. ఇందులో కోర్టు ఫీజులో రూ. 220 తక్కువగా చెల్లించడం కూడా ఒక లోపంగా రిజిస్ట్రీ పేర్కొంది. తొమ్మిది మంది పిటిషనర్లకు సంబంధించిన న్యాయపరమైన అధికార పత్రాలు సమర్పించకపోవడం, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గుర్తింపు కార్డు ఫోటోకాపీ స్పష్టంగా కనిపించకపోవడం వంటి ఇతర లోపాలను కూడా కోర్టు ఎత్తిచూపింది.
చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్పై ఎన్నికల అక్రమాల ఆరోపణలు చేస్తూ సెంట్రల్ ఢిల్లీలో వేలాది మందితో సుప్రీంకోర్టు వైపు చేపట్టిన నిరసన ర్యాలీ రోజే ఈ పిటిషన్ను దాఖలు చేశారు. ‘ఇండియా’ కూటమి నాయకులు రోడ్లపై మార్చ్ నిర్వహిస్తుండగా, వారి న్యాయ బృందం ‘ఓటు చోరీ’ ఆరోపణలపై ఎన్నికల సంఘంపై ఈ పిటిషన్ను సమర్పించింది. అయితే పిటిషన్లో చిన్న ఫాంట్ వాడటం, రెండు నిర్దిష్ట పత్రాలకు రంగు ప్రతులు ఇవ్వకపోవడం, మసకబారిన రాత, తప్పిపోయిన పేజీలు, ప్రాంతీయ భాషా పత్రాలు, పేజీ నంబర్లలో తేడాలు ఉండటం వంటి సాంకేతిక సమస్యలను రిజిస్ట్రీ ప్రధాన అభ్యంతరాలుగా లేవనెత్తింది.
ఈ పిటిషన్ను రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున్ ఖర్గేలతో పాటు సౌగతా రాయ్, అఖిలేష్ యాదవ్, తేజస్వి యాదవ్, సుప్రియా సులే, సంజయ్ రౌత్, డి. రాజా, మహువా మాఝీ, ఎం.ఎ. బేబీ, ఇ.టి. మొహమ్మద్ బషీర్ సంయుక్తంగా దాఖలు చేశారు. భారత ఎన్నికల సంఘంతో పాటు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్, కమిషనర్లు సుఖ్బీర్ సింగ్ సంధు, వివేక్ జోషిలను ఇందులో ప్రతివాదులుగా చేర్చారు. సుప్రీంకోర్టు వెబ్సైట్లో ‘రాహుల్ గాంధీ వర్సెస్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా’ పేరిట నమోదైన ఈ పిటిషన్పై విచారణ జరగాలంటే పిటిషనర్లు ముందుగా ఈ 14 లోపాలను సరిదిద్దాల్సి ఉంటుంది.
ఈ పిటిషన్ ద్వారా ప్రతిపక్ష నేతలు ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయాలపై పది రకాల ఉపశమనాలను కోరారు. అందులో ‘సర్’కు సంబంధించిన పూర్తి రికార్డులను సమర్పించడం, ఆ నిర్ణయాల రాజ్యాంగబద్ధతను పరిశీలించడం, బాధ్యులైన అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవడం, స్వతంత్ర కమిటీతో ఆడిట్ నిర్వహించడం వంటి ప్రధాన డిమాండ్లు ఉన్నాయి. ఈ మార్చ్కు ముందు ప్రతిపక్ష నేతలు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్తో సమావేశం కావాలని కోరగా, ఈ వ్యవహారం న్యాయస్థానం పరిధిలో ఉన్నందున ఆయన తిరస్కరించారు. అయినప్పటికీ సుప్రీంకోర్టు తలుపులు సామాన్య పౌరులకైనా, ప్రజాప్రతినిధులకైనా ఎల్లప్పుడూ తెరిచే ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు.