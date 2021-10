‘ధూమ్‌ 2’ నటుడు యూసుఫ్ హుస్సేన్ మృతి.. ప్రముఖుల నివాళి

ప్రముఖ బాలీవుడ్‌ నటుడు, వెలరన్‌ యాక్టర్‌ యూసుఫ్ హుస్సేన్ అక్టోబర్‌ 30న మృతి చెందాడు. 73 ఏళ్ల వయస్సులో కరోనా కారణంగా లీలావతి హాస్పిటల్‌లో కన్నుమూశాడు. ఆయన ‘ధూమ్‌ 2’, ‘రాయిస్‌’ వంటి చిత్రాలతో మంచి గుర్తింపు పొందాడు. ఈ నటుడికి పలువురు బాలీవుడ్‌ ప్రముఖులు నివాళి తెలిపారు.

యూసుఫ్ అల్లుడు ‘స్కామ్‌ 1992’ ఫిల్మ్‌ మేకర్‌ హన్సల్‌ మెహతా ట్వీట్‌ చేసి నివాళి అర్పించాడు. ఆయన నాకు మామ కాదు నాన్నలాంటి వాడని ఎమోషనల్‌ అయ్యాడు. అంతేకాకుండా ‘ధూమ్‌ 2’ మూవీలో ఆయనతో నటించిన అభిషేక్‌ బచ్చన్‌, ‘ఫ్యామీలీ మ్యాన్‌’ స్టార్‌ మనోజ్‌ బాజ్‌పాయ్‌, నటి పూజా భట్‌ సైతం ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకున్నారు.

చదవండి: పునీత్‌ రాజ్‌కుమార్‌ మృతి, సినీ ప్రముఖుల నివాళి

#RIP Yusuf ji. We worked together in several films starting with Kuch na kaho and lastly on Bob Biswas. He was gentle, kind and full of warmth. Condolences to his family. 🙏🏽 pic.twitter.com/6TwVnU0K8y

— Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) October 30, 2021