 VD 14 : విజయ్‌ దేవరకొండ ఫ్యాన్స్‌కి గుడ్‌ న్యూస్‌ | VD 14 Title will Be Announced on The Occasion of Republic Day | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

VD 14 : విజయ్‌ దేవరకొండ ఫ్యాన్స్‌కి గుడ్‌ న్యూస్‌

Jan 24 2026 6:05 PM | Updated on Jan 24 2026 6:16 PM

VD 14 Title will Be Announced on The Occasion of Republic Day

విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక జంటగా ఓ సినిమా చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. రాహుల్‌ సంకృత్యన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం టైటిల్‌ని ఇప్పటి వరకు ప్రకటించలేదు.  వీడీ14 అనే వర్కింగ్‌ టైటిల్‌తో షూటింగ్‌ ప్రారంభించారు. అయితే రిపబ్లిక్‌ డే సందర్భంగా రౌడీ ఫ్యాన్స్‌కి మేకర్స్‌ గుడ్‌ న్యూస్‌ చెప్పారు. ఈ సినిమా టైటిల్‌ని జనవరి 26న అనౌన్స్‌ చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ సినిమా బ్రిటీష్ కాలం నేపథ్యంతో పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కనుంది. 

19వ సెంచరీ నేపథ్యంతో 1854 నుంచి 1878 మధ్య కాలంలో జరిగిన యదార్థ చారిత్రక సంఘటనల ఆధారంగా భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ గా "వీడీ 14" సినిమా రూపొందుతోంది. 'డియర్ కామ్రేడ్', 'ఖుషి' వంటి సక్సెస్ ఫుల్ సినిమాల తర్వాత మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, విజయ్ కలిసి చేస్తున్న మూడో చిత్రమిది. 'టాక్సీవాలా' లాంటి సూపర్ హిట్ తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ, రాహుల్ సంకృత్యన్ ఈ సినిమాతో మరోసారి కలిసి పనిచేస్తున్నారు. 'గీత గోవిందం', 'డియర్ కామ్రేడ్' తర్వాత "వీడీ 14"లో మూడోసారి రష్మిక, విజయ్ జంటగా కనిపించనున్నారు.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ముద్దుగుమ్మలు ఒకేచోటు.. మాజీ హీరోయిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

భారీ అగ్ని ప్రమాదం (ఫోటోలు)
photo 3

రోగి సహాయకుల కష్టాలు... ఆసుపత్రికెరుక! (ఫోటోలు)
photo 4

‘చాయ్ వాలా’ మూవీ సాంగ్ ను లాంచ్ చేసిన CP సజ్జనార్ (ఫోటోలు)
photo 5

నిహారిక 'పింక్‌ ఎలిఫెంట్‌ పిక్చర్స్‌' పదేళ్ల జర్నీ వేడుక (ఫోటోలు)

Video

View all
Nara Lokesh Birthday Celebrations by Threatening Students Acharya Nagarjuna University 1
Video_icon

యూనివర్సిటీలో విద్యార్థులను బెదిరించి లోకేష్ పుట్టినరోజు వేడుకలు
Chandrababu to Regularize 54 Acres Land to Gitam Institutes in Vizag 2
Video_icon

54 ఎకరాలు ఖరీదైన భూమి అప్పనంగా గీతం సంస్థలకు...విశాఖ ప్రజలు మేలుకోకపోతే
YSRCP Putha Siva Sankar Reddy Strong Comments on Pawan And Lokesh Over Their Activities 3
Video_icon

Putha Siva: నువ్వు ఏపీకి డిప్యూటీ సీఎంవా లేక పక్క రాష్ట్రానికా..??
Pawan Kalyan and Nara Lokesh Wasting Public Money for Special Flights 4
Video_icon

పోటీ పడుతున్న పవన్, లోకేష్ అభివృద్ధిలో కాదు.. ఆ విషయంలో..
Chandrababu Give Big Shock to Pattabhi 5
Video_icon

బుద్దుందా పట్టాభి.. అందరి ముందు క్లాస్ పీకిన బాబు
Advertisement
 