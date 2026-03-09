 గోరేటి వెంకన్న పాడిన 'సంచారమే' సాంగ్‌ విన్నారా? | EPIC First Semester: Sancharame Video Song Released | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎపిక్‌: గోరేటి వెంకన్న పాడిన 'సంచారమే..' సాంగ్‌ వచ్చేసింది

Mar 9 2026 4:24 PM | Updated on Mar 9 2026 4:28 PM

EPIC First Semester: Sancharame Video Song Released

'బేబి' సినిమా జోడీ ఆనంద్‌ దేవరకొండ- వైష్ణవి చైతన్య మరోసారి జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం "ఎపిక్‌: ఫస్ట్‌ సెమిస్టర్‌". 90's సిరీస్‌ ఫేమ్‌ ఆదిత్య హాసన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. సోమవారం నాడు ఈ సినిమా నుంచి సంచారమే వీడియో సాంగ్‌ రిలీజ్‌ చేశారు. హేషమ్‌ అబ్దుల్‌ వాహబ్‌ సంగీతం అందించడంతో పాటు పాట ఆలపించాడు. ప్రజాకవి గోరేటి వెంకన్న కూడా హమ్మింగ్‌ చేస్తూ మధ్యమధ్యలో లిరిక్స్‌ అందుకున్నాడు. 

గోరేటి వెంకన్న నోట..
వెంకన్న గొంతుక ఈ పాటకు మరింత అందాన్నిచ్చింది. సంచారమే ఎంతో బాగున్నది.. దీనంత ఆనందం ఏమున్నది? అంటూ పాట మొదలవుతుంది. ఊరు నుంచి విదేశాలకు వెళ్లిన సంచారి అనుభవాలను, ఎగ్జయిట్‌మెంట్‌ను పాటలో చూపించారు. ఎపిక్‌: ఫస్ట్‌ సెమిస్టర్‌ విషయానికి వస్తే.. ఈ సినిమాను సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, ఫార్చ్యూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌ బ్యానర్లపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మిస్తున్నారు.

 

చదవండి: అప్ప ట్లో వాష్‌రూమ్స్‌ కూడా లేవు: బాలీవుడ్‌ నటి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సాక్షి మీడియా ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 2

#T20WorldCup2026final : టీమిండియా విక్టరీ మూమెంట్‌‌ హైలైట్స్‌.. (ఫొటోలు)
photo 3

టీ–20 వరల్డ్‌ కప్‌ : హైదరాబాద్ లో క్రికెట్‌ అభిమానుల సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 4

గ్రాండ్‌గా హీరోయిన్ శ్రద్ధాదాస్‌ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ట్రెండింగ్ బ్యూటీ గిరిజా ఓక్ ఫన్నీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Kiara Advani Movie Updates 1
Video_icon

డేంజర్ లో కియారా అద్వానీ కెరీర్..
Thalapathy Vijay Divorce Case Closed? 2
Video_icon

దళపతి విడాకుల కేసు క్లోజ్..! భార్యకు రూ.250 కోట్ల భరణం..?
Bhumana Karunakar Reddy Imitates TV5 Sambasiva Rao 3
Video_icon

TV5 సాంబాని ఇమిటేట్ చేసి ఏకిపారేసిన భూమన
Qatar Govt Arrest 100s of People for Spreading False Information on Iran War 4
Video_icon

ఇరాన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో ఖతార్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం
Principal Forces Student to Shave Head Despite Religious Vow Claim 5
Video_icon

మా వెంట్రుకలు మాకు కావాలి.. విద్యార్థికి గుండు కొట్టించిన ప్రిన్సిపాల్
Advertisement
 