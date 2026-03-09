 రణ్‌వీర్ సింగ్ దురంధర్‌-2.. ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్ ఫిక్స్ | Dhurandhar 2 on comes on this OTT platform after theatrical release | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Dhurandhar 2: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో దురంధర్‌.. ఆ ఓటీటీలో సీక్వెల్‌ స్ట్రీమింగ్

Mar 9 2026 3:41 PM | Updated on Mar 9 2026 3:57 PM

Dhurandhar 2 on comes on this OTT platform after theatrical release

రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌ హీరోగా వచ్చిన స్పై యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ దురంధర్. పాకిస్తాన్ నేపథ్యంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసింది. గతేడాది డిసెంబర్ 5న రిలీజైన ఈ సినిమా ఏకంగా రూ.1300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. ఈ సినిమాకు ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించారు. కేవలం హిందీలోనే రిలీజైనప్పటికీ బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రభంజనం సృష్టించింది.

అయితే కొన్ని నెలల వ్యవధిలోనే ఈ మూవీకి సీక్వెల్‌గా దురంధర్‌ ది రివెంజ్‌ ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. ఇటీవల ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయగా.. అంచనాలు మరింత పెంచేసింది. తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించి ఓటీటీ ‍స్ట్రీమింగ్ ఫ్లాట్‌ఫామ్ ఖరారైంది. ఈ చిత్రం థియేట్రికల్ రిలీజ్ తర్వాత జియో హాట్‌స్టార్ వేదికగా అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ విషయాన్ని ట్రైలర్‌లోనే వెల్లడించారు. థియేటర్లలో రిలీజైన తర్వాత ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ తేదీని మేకర్స్ ప్రకటించనున్నారు. కాగా.. ధురంధర్: ది రివెంజ్ మార్చి 19న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

పోటీ నుంచి తప్పుకున్న టాక్సిక్..

ఈ మూవీతో మార్చి 19న యశ్ హీరోగా వస్తోన్న టాక్సిస్ రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. అయితే బాక్సాఫీస్ పోటీ నుంచి యశ్ తప్పుకున్నారు. గీతు మోహన్‌దాస్ దర్శకత్వం వహించిన గ్యాంగ్‌స్టర్ మూవీ జూన్ 4న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

#T20WorldCup2026final : టీమిండియా విక్టరీ మూమెంట్‌‌ హైలైట్స్‌.. (ఫొటోలు)
photo 2

టీ–20 వరల్డ్‌ కప్‌ : హైదరాబాద్ లో క్రికెట్‌ అభిమానుల సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 3

గ్రాండ్‌గా హీరోయిన్ శ్రద్ధాదాస్‌ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ట్రెండింగ్ బ్యూటీ గిరిజా ఓక్ ఫన్నీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

'మృత్యుంజయ్' థ్రిల్లింగ్ బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ మీట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Huge Bookings For Gas Cylinders 1
Video_icon

గ్యాస్ సరఫరాపై యుద్ధం ఎఫెక్ట్.. భారీగా పెరిగిన బుకింగ్స్
Deadly School Strike in Iran 2
Video_icon

చిక్కుల్లో ట్రంప్.. ఇరాన్ స్కూల్‌పై దాడి ఇజ్రాయెల్ పనే..
KSR Live Show On Crores Of Scam In TTD Ghee 3
Video_icon

కోట్లల్లో స్కాం.. బయటపడ్డ బాబు కల్తీ బాగోతం
YS Jagan Wishes Team India After Historic T20 World Cup 2026 Win 4
Video_icon

T20 World Cup 2026: టీమిండియా కు వైఎస్ జగన్ అభినందనలు
Bhumana Karunakar Reddy Questions Land Purchase For Temple In Amaravati 5
Video_icon

టీటీడీ గుడి కోసం భూమి కొనుగోలు.. చంద్రబాబుపై భూమన విమర్శలు
Advertisement
 