వచ్చేవారం ఉగాది కానుకగా 'ధురంధర్ 2', 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమాలు థియేటర్లలోకి రాబోతున్న నేపథ్యంలో ఈ వారం బాక్సాఫీస్ని ఖాళీగానే వదిలేశారు. రావాల్సిన 'బ్యాండ్ మేళం' కూడా వాయిదా పడింది. దీంతో కొత్త మూవీసేం రావట్లేదు. మరోవైపు ఓటీటీల్లో మాత్రం స్టార్ హీరోలు చేసిన తెలుగు చిత్రాలు స్ట్రీమింగ్కి సిద్ధమైపోయాయి. మొత్తంగా 15 వరకు ఉండటం విశేషం.
ఈ వారం ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే సినిమాల విషయానికొస్తే.. రవితేజ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి', విశ్వక్ సేన్ 'ఫంకీ', ప్రియాంక మోహన్ 'మేడిన్ కొరియా' చిత్రాలు ఉన్నంతలో ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. వీటితో పాటు జూటోపియా 2, ద తాజ్ స్టోరీ మూవీస్ కూడా అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఇంతకీ ఏ ఓటీటీలో ఏ మూవీ రానుందంటే?
ఈ వారం ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే మూవీస్ (మార్చి 9 నుంచి 15 వరకు)
నెట్ఫ్లిక్స్
వన్ పీస్ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - మార్చి 10
మేడిన్ కొరియా (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - మార్చి 12
వర్జిన్ రివర్ సీజన్ 7 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - మార్చి 12
ఫంకీ (తెలుగు సినిమా) - మార్చి 12
అమెజాన్ ప్రైమ్
ఆస్పిరెంట్స్ సీజన్ 3 (హిందీ సిరీస్) - మార్చి 13
లోకల్ టైమ్స్ (తమిళ సిరీస్) - మార్చి 13
హాట్స్టార్
ద సొసైటీ సీజన్ 2 (హిందీ రియాలిటీ సిరీస్) - మార్చి 09
జూటోపియా 2 (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - మార్చి 13
ద ఫ్యామిలీ మెక్ములెన్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - మార్చి 15
జీ5
పూకీ (తమిళ సినిమా) - మార్చి 13
భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి (తెలుగు మూవీ) - మార్చి 13
అంధ ప్యార్ 2.0 (రియాలిటీ షో) - మార్చి 14
లయన్స్ గేట్ ప్లే
ద తాజ్ స్టోరీ (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - మార్చి 13
ఎమ్ఎక్స్ ప్లేయర్
సంకల్ప్ (హిందీ సిరీస్) - మార్చి 11
సన్ నెక్స్ట్
నాంగళ్ (తమిళ సినిమా) - మార్చి 13
