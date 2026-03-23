OTT Movie Releases This Week: ఓటీటీల్లో 19 మూవీస్ రిలీజ్.. మరి థియేటర్లలో?

Mar 23 2026 10:25 AM | Updated on Mar 23 2026 3:00 PM

Upcoming OTT Movies Telugu March Last Week 2026

మరోవారం వచ్చేసింది. గతవారం రిలీజైన 'ధురంధర్ 2' జోరు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇకపోతే ఈ వారం 'కోర్ట్' జంట నటించిన 'బ్యాండ్ మేళం', ప్రియదర్శి 'సుయోధన'తో పాటు తమిళ డబ్బింగులైన 'యూత్', 'హ్యాపీరాజ్' మూవీస్ థియేటర్లలోకి రానున్నాయి. వీటితో పాటు ఓటీటీల్లోనూ చాలా తక్కువగా మాత్రమే సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి.

ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే సినిమాల విషయానికొస్తే విజయ్ సేతుపతి 'కాట్టాన్' సిరీస్, రాణిముఖర్జీ 'మర్దానీ 3' సినిమా మాత్రమే ఉన్నంతలో ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి. తెలుగు స్ట్రెయిట్ మూవీస్ గానీ సిరీస్‌లు గానీ ఏం లేవు. ఇంతకీ ఏ ఓటీటీలో ఏ మూవీ ఎప్పుడు స్ట్రీమింగ్ కానుందంటే?

ఈ వారం ఓటీటీల్లో రిలీజయ్యే మూవీస్ (మార్చి 23 నుంచి 29 వరకు)

నెట్‌ఫ్లిక్స్

  • ఇన్‌సైడ్ సీజన్ 3 (ఇంగ్లీష్ రియాలిటీ షో) - మార్చి 23

  • హార్ట్ బ్రేక్ హై సీజన్ 3 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - మార్చి 25

  • హోమీసైడ్ సీజన్ 3 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - మార్చి 25

  • సమ్‌థింగ్ వెరీ బ్యాడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టూ హ్యాపెన్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - మార్చి 26

  • ద రెడ్ లైన్ (థాయ్ సినిమా) - మార్చి 26

  • డిటెక్టివ్ హోల్ (నార్వేజియన్ సిరీస్) - మార్చి 26

  • మర్దానీ 3 (హిందీ మూవీ) - మార్చి 27

హాట్‌స్టార్

  • ద కమ్ బ్యాక్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - మార్చి 23

  • ద హన్నా మొంటానా 20th యానివర్సరీ స్పెషల్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - మార్చి 24

  • డేర్ డెవిల్ బార్న్ ఎగైన్ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - మార్చి 25

  • కాట్టాన్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - మార్చి 27

అమెజాన్ ప్రైమ్

  • బెయిట్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - మార్చి 25

  • ప్రెటీ లేథల్ (ఇంగ్లీష్ సినిమా) - మార్చి 25

  • ఓ రోమియో (హిందీ మూవీ) - మార్చి 27 

  • హౌస్ ఆఫ్ డేవిడ్ సీజన్ 2 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - మార్చి 27

జీ5

  • భానుప్రియ భూటర్ హోటల్ (బెంగాలీ చిత్రం) - మార్చి 26

  • ప్రజాపతి 2 (బెంగాలీ సినిమా) - మార్చి 27

  • హే కాయ్ నవీన్ (మరాఠీ సిరీస్) - మార్చి 27

ఆపిల్ టీవీ

  • ఫర్ ఆల్ మ్యాన్ కైండ్ సీజన్ 5 (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - మార్చి 27

