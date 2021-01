సుశాంత్‌ బర్త్‌ డే: నువ్వు మా జీవితాల్లో భాగం

ముంబై: నేడు బాలీవుడ్‌ దివంగత నటుడు సుశాంత్‌ సింగ్‌ రాజ్‌పుత్‌ 35వ పుట్టిన రోజు. జనవరి 21 సుశాంత్‌ మొదటి జయంతి సందర్భంగా అభిమానులు, సన్నిహితులు, సహా నటీనటులు భావోద్యేగానికి లోనవుతూ సోషల్‌ మీడియాలో ఆయన ఫొటోలను షేర్‌ చేస్తున్నారు. అదే విధంగా సుశాంత్‌ సోదరి శ్వేతా సింగ్‌ ​కూడా అతడి ఫొటోలను పంచుకున్నారు. దీనికి ‘లవ్‌ యూ భాయ్‌.. మీరు మా జీవితంలో భాగం. నిన్ను ఎప్పటికి మర్చిపోలేము’ అంటూ షేర్‌ చేసిన ఈ ఫొటోలో సుశాంత్‌ తన మేనల్లుడు, మేనకోడలును ఎత్తుకుని సరదాగా వారితో ఆడుతూ కనిపించాడు. దీంతో శ్వేతా పోస్టు చూసిన సుశాంత్‌ అభిమానులు ‘లెజెండ్స్‌కు మరణం లేదు’, ‘సుశాంత్‌ ఎప్పటికి మన గుండెల్లో బ్రతికే ఉంటారు. ఈ రోజు సుశాంత్‌ మనతోనే ఉంటారని ఆశిస్తున్నాం’ అంటూ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. అదే విధంగా ‘వన్‌ డే టూ ఎస్‌ఎస్‌ఆర్‌ బర్త్‌డే’ అనే హ్యాష్‌ ట్యాగ్‌ను కూడా వైరల్‌ చేస్తున్నారు.

Love you Bhai ❤️❤️❤️ You are part of me and will always remain so... #SushantDay pic.twitter.com/nDU8Zkeipp

— Shweta Singh Kirti (@shwetasinghkirt) January 20, 2021