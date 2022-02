Surekha Konidela Opened An Account In Twitter: సోషల్​ మీడియాలో అనేకమంది తారలు యాక్టివ్​గా ఉంటారు. తమకు సంబంధించిన మూవీ అప్​డేట్స్​, సరదా సన్నివేశాలు, మోస్ట్​ మెమొరబుల్​ థింగ్స్​ను అభిమానులతో పంచుకుంటారు. నెటిజన్లు, ఫ్యాన్స్​తో ఇంటరాక్ట్​ అయ్యేందుకు ఒక మంచి ప్లాట్​ఫామ్​ సోషల్​ మీడియా. ఇటీవల ప్రతీ ఒక్కరూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఖాతాలు తెరుస్తున్నారు. ఇటీవలే బాలీవుడ్​ నిర్మాత, అతిలోక సుందరి శ్రీదేవి భర్త బోనీ కపూర్​ ఇన్​స్టా గ్రామ్​ అకౌంట్​ ఓపెన్​ చేశారు. తాజాగా మెగాస్టార్​ చిరంజీవి సతీమణి సురేఖ కొణిదెల సోషల్​ మీడియాలో ఎంట్రీ ఇచ్చారు.

ట్విటర్​లో అడుగుపెట్టిన సురేఖ కొణిదెల తన ఫస్ట్​ పోస్ట్​ను షేర్​ చేశారు. రామ్​ చరణ్​తో దిగిన ఫొటోను సోషల్​ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు. నా సూపర్​ స్టైలిష్​ కొడుకుతో నా మొదటి పోస్ట్​తో​ ట్విటర్​లో చేరినందుకు సంతోషంగా ఉంది అంటూ రాసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్​ నెట్టింట వైరల్​ అవుతోంది. ఇదిలా ఉంటే రామ్​ చరణ్​ నటించిన ఆర్​ఆర్​ఆర్​ సినిమా మార్చి 25న విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. అలాగే చిరంజీవి ఆచార్య ఏప్రిల్​ 29న రిలీజ్​ కానుండగా గాడ్​ ఫాదర్​, భోళా శంకర్​ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు.



Happy To Join On Twitter My First Post With Super Stylish Son @AlwaysRamCharan #RamCharan #RamCharan𓃵 #RRR. pic.twitter.com/BviB9PnvGP

