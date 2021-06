తెరపైనే కాదు నిజ జీవితంలో కూడా హీరోననే నిరూపించుకున్నాడు టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ సుధీర్‌ బాబు. హార్ట్ ప్రాబ్లంతో బాధపడుతున్న ఓ చిన్నారికి ఆపరేషన్‌ చేయించి పెద్ద మనసును చాటుకున్నాడు. వివరాల్లోకి వెళ్లితే.. కొన్నాళ్ల క్రితం బేబీ సంస్కృతి కోసం సోషల్‌ మీడియా వేదికగా సుధీర్ బాబు ఒక ఫండ్ రైజర్ నిర్వహించాడు. ట్విటర్‌లో సదరు చిన్నారి హార్ట్ ప్రాబ్లం గురించి చెప్పాడు. ‘ఎమర్జెన్సీ: బేబీ సంస్కృత గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఎదుర్కొంటుంది. ఆమె ఆపరేషన్ ప్రారంభించడానికి నేను 1 లక్షలు అందిస్తున్నా, కానీ ఆమె ఆపరేషన్ కోసం, ఇతర వైద్య ఖర్చుల కోసం 3.5 లక్షలు కావాలి. కాబట్టి నేను వ్యక్తిగతంగా నిధులు సేకరిస్తున్నాను. దయచేసి సహకరించండి’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

EMERGENCY: Baby Samskruti is facing heart complications. I am contributing 1 Lakh for initiating the operation but her family needs 3.5 lakh more to complete the treatment & meet other medical expenses. So, I am raising funds personally. Please contributehttps://t.co/6pyRLdxbAZ

— Sudheer Babu (@isudheerbabu) May 14, 2021