అవినీతి అంతు చూడటానికి మళ్లీ వస్తున్న సత్యమేవ జయతే

సత్యమేవ జయతే 2 షూటింగ్‌కు అన్ని సిద్దమయ్యాయి. జాన్‌ అబ్రహమ్‌, దివ్య కోశ్లా కుమార్‌ కలిసి నటిస్తున్న ఈ చిత్ర షూటింగ్‌ మంగళవారం లక్నోలో మంగళవారం మొదలయ్యింది. ఈ సినిమా నిర్మాణం పూర్తయ్యే సరికి వచ్చే ఏడాది జనవరి వరకు పట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం లక్నోలో ప్రారంభమైన ఈ చిత్ర షూటింగ్‌ వచ్చే ఏడాది ముంబాయిలో జరగనుంది. ఈ సినిమాను మిలప్‌ జవేరీ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నారు. అన్ని అనుకున్నట్లు జరిగితే వచ్చే ఏడాది మే 12న ఈ సినిమా విడుదల కానుంది. ఈ విషయాలను ప్రముఖ సినీ విమర్శకులు తరణ్‌ ఆదర్శ్‌ తన ట్విట్టర్‌ ద్వారా తెలియజేశారు. అవినీతిని రూపుమాపే బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో ఈ సినిమా పార్ట్‌ 1 రిలీజ్‌ అయ్యి సూపర్‌ సక్సెస్‌ అయిన సంగతి తెలిసిందే.

SHOOT BEGINS TODAY... Filming of #SatyamevaJayate2 - starring #JohnAbraham and #DivyaKhoslaKumar - begins in #Lucknow today... Will continue till Jan 2021... Will also be shot at a #Mumbai studio early next year... Directed by #MilapZaveri... 12 May 2021 release. #Eid #Eid2021 pic.twitter.com/A86gqNtDFz

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 20, 2020