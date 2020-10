రాజ‌మౌళి నుంచి సినిమా వ‌స్తుందంటే దేశం అంతా ఎదురు చూస్తుంది. అలాంటిది ఇద్ద‌రు స్టార్ హీరోల‌తో తీస్తున్న ఆర్ఆర్ఆర్(రౌద్రం రణం రుధిరం) నుంచి అప్‌డేట్ కోసం సినీ ప్రేక్ష‌కులు కొన్ని నెల‌లుగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అల్లూరి సీతారామ‌రాజుగా రామ్‌చ‌ర‌ణ్‌ను అంద‌రికీ ప‌రిచ‌యం చేసిన చిత్ర‌యూనిట్ కొమ‌రం భీమ్ పాత్ర‌లో జూనియ‌ర్ ఎన్టీఆర్ లుక్‌ను లేట్‌గా విడుద‌ల చేసినా లేటెస్ట్‌గా ఉంద‌న్న కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో ఎక్క‌డ చూసినా కొమ‌రం భీమ్ సంద‌డే క‌నిపిస్తోంది. ఈ హ‌డావుడి చూస్తుంటే సినీ అభిమానుల‌‌కు ద‌స‌రా పండ‌గ మూడు రోజుల ముందే వ‌చ్చిన‌ట్లు క‌నిపిస్తోంది. ఇక చెర్రీ టీజ‌ర్‌లో జ‌క్క‌న్న నిప్పును ఎక్కువ ఫోక‌స్ చేయ‌గా ఎన్టీఆర్ పాత్ర‌లో నీరును ఎక్కువ ఫోక‌స్ చేశారు. (చ‌ద‌వండి: ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌: రిటర్న్‌ గిఫ్ట్‌ ఇచ్చిన రామ్‌ చరణ్‌)

May be Rajamouli didn't get enough time to shoot all these on real time😄Since it's a very prestigious and high budget movie, RRR team should've taken more care🤐#BHEEM #SSRajamouli #RRR #JrNTR #RRRMovie #JrNTR #RamCharan #AjayDevgn #AliaBhatt #RamarajuForBheem #BheemFirstLook pic.twitter.com/97XNWlvXMP

— Solo Surya (@SoloSuryaa) October 22, 2020