RRR Movie Pre Release Event Has No Telecast In Mumbai: దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి, యంగ్‌ టైగర్‌ ఎన్టీఆర్‌, మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రామ్‌ చరణ్‌ కాంబినేషనల్‌లో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 14 భాషల్లో తెరకెక్కుతున్ చిత్రం 'రౌద్రం.. రణం.. రుధిరం' (RRR). పాటలు, వీడియోలతో ఈ సినిమాపై అభిమానుల్లో, సినీ ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ సినిమాకు చిత్రబృందం చేస్తున్న ప్రమోషన్స్‌ మరింత హైప్‌ క్రియేట్‌ చేస్తున్నాయి. ఇటీవల ఈ చిత్రబృందం హైదరాబాద్‌, ముంబై, బెంగళూరులో సందడి చేసి ఆకట్టుకున్నారు. అలాగే ఈ నెల 19న ముంబైలో ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ను ప్లాన్‌ చేస్తున్నట్లు చిత్ర యూనిట్‌ ఇదివరకు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.

అయితే ఆదివారం (డిసెంబర్‌ 19) ముంబైలో జరిగే ఈ 'ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌' ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ కోసం ఎదురు చూస్తున్న అభిమానులకు నిరాశే ఎదురైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని లైవ్‌ టెలికాస్ట్‌ చేయట్లేదని ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ చిత్రబృందం ట్విటర్‌ ద్వారా ప్రకటించింది. ఈ ప్రోగ్రామ్‌ను మరో రోజు టెలికాస్ట్‌ చేస్తామని తెలిపింది. అలాగే మరికొన్ని నగరాల్లో #RoarofRRR ఈవెంట్స్‌ ఉన్నాయని, వాటిని లైవ్‌ ఇస్తామని పేర్కొంది. మరిన్ని వివరాలు త్వరలో ప్రకటిస్తామని చిత్ర యూనిట్‌ ట్విటర్‌లో వెల్లడించింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్టీఆర్‌, రామ్‌ చరణ్‌ కలిసి డ్యాన్స్‌ చేయనున్నారని టాక్‌ వినిపిస్తోంది. 1920 బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో రూపొందిన ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’లో స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు కొమురం భీమ్‌ పాత్రలో ఎన్టీఆర్, అల్లూరి సీతారామరాజు పాత్రలో రామ్‌చరణ్‌ కనిపిస్తారు. డీవీవీ దానయ్య నిర్మించిన ఈ చిత్రం జనవరి 7న థియేటర్స్‌లో విడుదల కానుంది.

NO LIVE TELECAST

Of #RoarOfRRRInMumbai Event today. It will be telecasted on a later date.

We have a few more #RoarofRRR events in other cities which will be telecasted live. Details soon. https://t.co/Z8xMQ4VPD2

— RRR Movie (@RRRMovie) December 19, 2021