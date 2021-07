RRR Movie Audio Rights: 'బాహుబలి' సినిమా తర్వాత టాలీవుడ్‌లో లెక్కలు మారిపోయాయి. తెలుగు హీరోలు పాన్‌ ఇండియా సినిమాల మీద మోజు పెంచుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం తెలుగులో రూపుదిద్దుకుంటున్న రాధేశ్యామ్‌, సలార్‌, ఆదిపురుష్‌, పుష్ప, ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌, లైగర్‌ సహా పలు చిత్రాలు పాన్‌ ఇండియా సినిమాలే. అందులోనూ ఇద్దరు స్టార్‌ హీరోలు రామ్‌ చరణ్‌, జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ కలిసి నటిస్తున్న 'ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌' సినిమా కోసం అభిమానులు ఏ స్థాయిలో ఎదురు చూస్తున్నారో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఈ సినిమాకు సంబంధించి ప్రీ రిలీజ్‌ బిజినెస్‌ కూడా కోట్లలోనే జరుగుతోంది. తాజాగా ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ ఆడియో హక్కులను లహరి మ్యూజిక్‌, టీ సిరీస్‌ భారీ మొత్తానికి సొంతం చేసుకున్నాయి.

Glad to acquire the music rights of India’s Biggest Action Drama, @SSRajamouli’s @RRRMovie 🤩🔥🌊

An @MMKeeravaani Musical

🎶 on @TSeries & @LahariMusic#RRRAudioOnTseriesLahari#BhushanKumar #TSeries @tarak9999 @AlwaysRamCharan @ajaydevgn @aliaa08 @DVVMovies @PenMovies pic.twitter.com/w59F9XlmD5

— T-Series (@TSeries) July 26, 2021