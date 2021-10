ముంబైలో క్రూయిజ్ షిప్‌లో నిషేధిత డ్రగ్స్ స్వాధీనం చేసుకున్న కేసులో బాలీవుడ్ సూపర్‌స్టార్ షారుక్‌ కుమారుడు ఆర్యన్ ఖాన్‌తో పాటు మరో ఏడుగురు అరస్టయిన విషయం తెలిసిందే. గురువారం జరిగిన బెయిల్‌ పిటిషన్‌ విచారణ అనంతరం కస్టడీని 14 రోజులకు పొడిగించిన ముంబై కోర్టు, ఈ కేసును స్పెషల్ ఎన్‌డీపీఎస్ కోర్టుకి అప్పగించింది. దీంతో శుక్రవారం మరోసారి అతని బెయిల్‌ పిటిషన్‌పై విచారణ జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎంతోమంది సోషల్‌ మీడియాలో ఆర్యన్‌కి మద్దతు తెలుపుతున్నారు.

ఈ కేసు విషయమై ఇప్పటికే పలువురు బాలీవుడ్‌ ప్రముఖులు, అభిమానులు షారుక్‌ ఫ్యామిలీకి సపోర్టుగా నిలిచారు. కాగా అతని దగ్గర డ్రగ్స్‌ దొరకలేదు. అతను డ్రగ్స్‌ తీసుకోలేదు అయినా ఇప్పటికీ జైలులో ఉంచడం కరెక్ట కాదంటూ సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌లు పెడుతున్నారు. దీంతో ట్విట్టర్‌లో #ReleaseAryanKhan ట్రేండింగ్‌లోకి వచ్చింది. కొన్ని ట్విట్స్‌ ఈ యాష్‌ట్యాగ్‌తో సోషల్‌ మీడియాని ముంచెత్తుతున్నాయి.

చదవండి: నాలుగేళ్లుగా డ్రగ్స్‌ తీసుకుంటున్నా: ఆర్యన్‌

#ReleaseAryanKhan RELEASE ARYAN KHAN Rt if you are loved @iamsrk Fast Rt 500 Rt in 15 min Top 1 trends pic.twitter.com/uYXt3UYwT2

No consumption , no Possession STILL in custody . We demand release of ARYAN Khan as soon as possible .

what were these 2 BJP workers were doing with NCB , and holding accused "

ARYAN KHAN WAS FRAMED

#ReleaseAryanKhan

— ♛Aȥαԃ♛ (@AagKaDevta) October 7, 2021