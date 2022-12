రవితేజ 'ధమాకా' ట్రైలర్‌ అవుట్.. మాస్ యాక్షన్ అదిరిపోయింది

మాస్‌ మహారాజా రవితేజ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'ధమాకా'. మాస్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు త్రినాథ రావు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో రవితేజ సరసన పెళ్లి సందD ఫేమ్ శ్రీలీల కథానాయికగా నటిస్తోంది. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ, అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ పతాకాలపై టీజీ విశ్వ ప్రసాద్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్ర ట్రైలర్‌ను ఇవాళ విడుదల చేశారు.

డిసెంబర్ 23న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన మాస్‌ పాటలు, టీజర్‌ సినిమాపై భారీ హైప్‌ను క్రియేట్‌ చేశాయి. ట్రైలర్ చూస్తే ఫుల్ మాస్ యాక్షన్‌ సినిమాలా ఉంది. రవితేజ అభిమానులకు ఫుల్ మాస్ యాక్షన్‌ను చూపించబోతున్నారు. ఈ చిత్రానికి భీమ్స్‌ సిసిరోలియో సంగీతమందించారు. ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌పై రవితేజ ట్వీట్ చేశారు. ఈనెల 23 థియేటర్లలో కలుద్దాం అంటూ పోస్ట్ చేశారు.

Here it is! The #Dhamaka Trailer 🔥

This DEC 23rd is going to be an entertaining one for you all 😊 థియేటర్స్ లో కలుద్దాం 😎

- https://t.co/t2SOj2VNi4#DhamakaFromDec23 pic.twitter.com/FW1nvjWN2d

