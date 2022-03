మాస్‌ మహారాజ రవితేజ నటించిన యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ రామారావు ఆన్‌డ్యూటీ రిలీజ్‌డేట్‌ను లాక్‌ చేశారు చిత్రయూనిట్‌ సభ్యులు. ఈ సినిమా జూన్‌ 17న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ప్రత్యేక పోస్టర్‌ రిలీజ్‌ చేశారు. ఇందులో రవితేజ గంభీరంగా కనిపిస్తున్నాడు. కాగా శరత్‌ మండవ దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్న ఈ సినిమాలో దివ్యాంశ కౌశిక్‌, రజిషా విజయన్‌ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. రవితేజ డిప్యూటీ కలెక్టర్‌గా కనిపించనున్నాడు. రామారావు ఆన్‌డ్యూటీతో వేణు తొట్టెంపూడి రీఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. నాజర్‌, తనికెళ్ల భరణి, పవిత్రాల ఓకేశ్‌ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. సుధాకర్‌ చెరుకూరి నిర్మించారు.

