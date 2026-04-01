 Priyanka Chopra performs seva at Golden Temple in Amritsar
ఆలయంలో గిన్నెలు కడిగిన ప్రియాంక చోప్రా.. వీడియో వైరల్‌

Apr 1 2026 8:57 AM | Updated on Apr 1 2026 9:14 AM

Priyanka Chopra performs seva at Golden Temple in Amritsar

గ్లోబల్‌ బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా.. హాలీవుడ్‌కు వెళ్లిపోయినా తన మూలాలను మాత్రం అస్సలు మర్చిపోలేదు. అందుకు నెట్టింట వైరల్‌గా మారిన వీడియోనే ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ. మంగళవారం నాడు ఆమె అమృత్‌సర్‌లోని గోల్డెన్‌ టెంపుల్‌ను సందర్శించింది. సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో గుడికి వెళ్లిన ఆమె అక్కడున్నవారిని నవ్వుతూ పలకరించింది. ఆలయ సిబ్బంది సెల్ఫీ అడిగితే కాదనుకుండా ఓపికగా ఫోటోలు దిగింది. అనంతరం ఆలయసేవలో పాల్గొంది.

గుడిలో వాడిన పాత్రలను కొందరు మహిళలు శుభ్రం చేస్తుంటే తను కూడా వారికి సాయం చేసింది. తలపై దుపట్టా కప్పుకుని గిన్నెలు కడిగింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌గా మారింది. ఇది చూసిన అభిమానులు ప్రియాంక అమెరికాలో సెటిలైనప్పటికీ తనలో భారతీయత ఉట్టిపడుతోందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. స్టార్‌ హీరోయిన్‌ అయినప్పటికినీ.. ఇలా సేవ చేయడాన్ని తను ఏమాత్రం చిన్నతనంగా భావించడం లేదు, నిజంగా గ్రేట్‌ అని పొగుడుతున్నారు.

ఇకపోతే ప్రియాంక చోప్రా చివరగా 'ద బ్లఫ్‌' అనే హాలీవుడ్‌ మూవీ చేసింది. ప్రస్తుతం తెలుగు చిత్రం 'వారణాసి'లో యాక్ట్‌ చేస్తోంది. మహేశ్‌బాబు కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ఈ మూవీకి రాజమౌళి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ 2027 ఏప్రిల్‌ 7న విడుదల కానుంది. 

 

చదవండి: అప్పుడే చనిపోవాలనుకున్నా: కోన వెంకట్‌

Related News By Category

Related News By Tags

శేష్‌-మృణాల్‌ ‘డెకాయిట్‌’ ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. రష్మిక చిన్నప్పటి క్యూట్‌ ఫోటోలు
Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఏప్రిల్ 05-12)
ఉప్పల్‌లో క్రికెట్‌ ఉత్సాహం (ఫొటోలు)
చిరు, దిల్‌రాజు భార్యలు అతిథులుగా కొత్త సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)

YSRCP Nagarjuna Yadav Open Challenge To ABN Radhakrishna 1
నువ్వు ఏడ్చే రోజు దగ్గర్లోనే ఉంది.. ABN రాధాకృష్ణను ఏకిపారేసిన నాగార్జున యాదవ్
Clash Between Two Teams While Playing Cricket 2
విశాఖ జిల్లాలో యువకుడి ప్రాణం తీసిన క్రికెట్
TJR Sudhakar Babu Reacts On Ayyanna Patrudu Slaps Dalit Man In Public 3
దళితుడుపై చెయ్యి చేసుకున్నాడు.. అయ్యన్నపాత్రుడు చెంప చెళ్లుమనిపించిన సుధాకర్ బాబు
Perni Nani Emotional Words On His Father Krishna Murthy 4
నా తండ్రిని నేను చంపుకుంటానా.. పేర్ని నాని ఎమోషనల్
House Catches Fire In Duvvada Vishaka District 5
దువ్వాడలో దారుణం.. మహిళ ఇంటికి నిప్పు పెట్టిన దుండగుడు
