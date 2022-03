ప్రభాస్‌, పూజా హెగ్డే జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం 'రాధేశ్యామ్‌'. రాధాకృష్ణ కుమార్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మార్చి 11న విడుదల కానుంది. 1960 నాటి వింటేజ్‌ ప్రేమకథ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుంది. భారీ బడ్జెట్‌తో పాన్‌ ఇండియా చిత్రంగా యూవీ క్రియేషన్స్, టీ సిరీస్ బ్యానర్లపై భూషణ్ కుమార్, వంశీ, ప్రమోద్, ప్రసీద సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

ఈ మూవీ రిలీజ్‌ డేట్‌ దగ్గర పడుతుండటంతో మేకర్స్‌ ప్రమోషన్‌ కార్యక్రమాలను స్టార్ట్‌ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో రాధేశ్యామ్‌ ట్రైలర్‌ ఈవెంట్‌గా చిత్రం బృందం గ్రాండ్‌గా ప్లాన్‌ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. రేపు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఈ సినిమా నుంచి ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు తాజాగా మేకర్స్‌ ప్రకటించారు. కాగా ఈ సినిమాలో ప్రభాస్‌ తల్లిగా బాలీవుడ్‌ నటి భాగ్యశ్రీ నటిస్తుండగా.. కృష్ణం రాజు, జగపతి బాబులు కీలక పాత్రలో కనిపంచనున్నారు.

Celebrate love in the grandest way possible! The release trailer of #RadheShyam out on March 2nd at 3 PM.#RadheShyamReleaseTrailer#Prabhas @hegdepooja @director_radhaa@UV_Creations #BhushanKumar @TSeries @GopiKrishnaMvs@AAFilmsIndia @RedGiantMovies_

#RadheShyamOnMarch11 pic.twitter.com/BrowtdSjUL

— Radhe Shyam (@RadheShyamFilm) February 28, 2022