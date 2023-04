పాన్‌ ఇండియా స్టార్‌ ప్రభాస్‌ నటిస్తున్న మైథలాజికల్‌ డ్రామా ‘ఆదిపురుష్‌’ చిత్రానికి అరుదైన గౌరవం దక్కింది. సినీ రంగంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే ‘ట్రిబెకా ఫెస్టివల్‌’లో ప్రదర్శనకు ఎంపికైంది. ఈ విషయాన్ని చిత్ర దర్శకుడు ఓంరౌత్‌ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా తెలియజేస్తూ ఈ ఫెస్టివల్‌లో ఆదిపురుష్‌ని ప్రదర్శించడం ఖచ్చితంగా గొప్ప విషయం అని, ఎంతో సంతోషంగా ఉందని అన్నారు.

‘సంతోషానికి మించిన విషయం ఇది. 2023 జూన్‌ 13న ‘ఆదిపురుష్‌’ న్యూయార్క్‌లో జరిగే ట్రిబెకా ఫెస్టివల్‌లో ప్రదర్శితమవుతుంది. ఈ సినిమాని ఎంపిక చేసిన ట్రిబెకా జ్యూరీ సభ్యులకు ధన్యవాదాలు. ఆదిపురుష్‌ టీమ్‌ సభ్యులందరికి కృతజ్ఞతలు. ఆ వేడుక కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నా’అని ఓం రౌత్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు. జూన్‌ 7 నుంచి 18 వరకు ట్రిబెకా ఫెస్టివల్‌ వేడుకలు జరగనున్నాయి.

రామాయణం ఇతీహాసం ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్‌ రాముడిగా, కృతిసనన్‌ సీతగా నటించారు. రావణాసురుడి పాత్రను సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ పోషించాడు. ఇప్పటికే విడుదల కావాల్సిన ఈ చిత్రం గ్రాఫిక్స్‌ పనుల కారణంగా వాయిదా పడింది. జూన్‌ 16న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

Beyond Excited and Honored! Adipurush, the epic saga of courage and devotion, is set to make its world premiere at the prestigious #TribecaFestival on the 13th of June in New York. pic.twitter.com/bUiKWR6H4b

