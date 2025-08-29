 స్టేజీపై హీరో షాకింగ్ ప్రవర్తన.. హీరోయిన్‌ నడుము తాకుతా | Pawan Singh Misbehave With Actress Anjali | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పబ్లిక్‌గా హీరోయిన్‌ని ఇబ్బంది పెట్టిన హీరో.. వీడియో వైరల్

Aug 29 2025 10:20 AM | Updated on Aug 29 2025 10:35 AM

Pawan Singh Misbehave With Actress Anjali

ఎలాంటి వ్యక్తి అయినా సరే నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు హుందాగా ప్రవర్తించాల్సి ఉంటుంది. అయితే కొందరు సెలబ్రిటీలు మాత్రం పబ్లిక్ ప్లేస్‌ల్లోనూ విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తుంటారు. ఇప్పుడు కూడా అలాంటి ఓ సంఘటన అందరినీ షాక్‌కి గురిచేసింది. ఓ స్టార్ హీరో తన పక్కన మాట్లాడుతున్న హీరోయిన్ నడుము తాకుతూ అసభ్యంగా కనిపించాడు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో సోషల్ మీడియాలో సదరు హీరోపై విమర్శలు వస్తున్నాయి.

(ఇదీ చదవండి: బిగ్‌బాస్‌ కంటెస్టెంట్‌ లోబోకు జైలు శిక్ష)

టాలీవుడ్, బాలీవుడ్‌లానే భోజ్‌పురి సినిమా ఇండస్ట్రీ కూడా ఉంది. ఇందులో కాస్త గుర్తింపు ఉన్న హీరో పవన్ సింగ్. ఇతడే ఇప్పుడు చర్చకు కారణమయ్యాడు. తాజాగా ఓ ఈవెంట్‌కి హాజరైన ఇతడు.. తన పక్కనే నిలబడి మాట్లాడుతున్న నటి అంజలి నడుముని పదే పదే తాకుతా చిత్రంగా ప్రవర్తించాడు. ఆమె అసౌకర్యానికి గురవుతున్నా సరే అందరూ చూస్తుండటంతో నవ్వుతూ కవర్ చేసింది. ఇప్పుడు ఈ వీడియో బయటకు రావడంతో పవన్‌పై గట్టిగానే విమర్శలు వస్తున్నాయి.

ఇండస్ట్రీ అంటేనే చాలామందికి చిన్నచూపు ఉంది. కానీ ఒకప్పటితో పోలిస్తే నటీమణుల్లో కాస్త చైతన్యం వచ్చింది. తమకు ఇలాంటి అసౌకర్యం జరిగితే బయటకొచ్చి చెబుతున్నారు. మీటూ ఉద్యమం కూడా అప్పట్లో పెద్ద ఎత్తున నడిచింది. అయినా సరే కొందరు హీరోలు ఇలా పబ్లిక్‌గా అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. మరి దీన్ని పవన్ సింగ్ ఎలా కవర్ చేసుకుంటాడనేది చూడాలి? ప్రస్తుతం భోజ్‌పురిలో సినిమాలు చేస్తున్న ఇతడు.. త్వరలో బాలీవుడ్‌లో కూడా ఎంట్రీ ఇవ్వాలని చూస్తున్నాడు?

(ఇదీ చదవండి: ‘త్రిబాణధారి బార్బరిక్’ రివ్యూ)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

టాలీవుడ్ కింగ్‌ అక్కినేని నాగార్జున బర్త్‌ డే స్పెషల్‌.. (ఫోటోలు)
photo 2

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వెరైటీ గణనాథులు..ఆకట్టుకుంటున్న బొజ్జ గణపయ్య (ఫొటోలు)
photo 3

కామారెడ్డి జిల్లాలో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 4

ఖైరతాబాద్‌ గణేశ్‌..భారీగా తరలి వచ్చిన భక్తజనం (ఫొటోలు)
photo 5

ధనరాజ్‌ కుమారుడి బర్త్‌డే ఫంక్షన్‌లో సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)

Video

View all
Kakani Govardhan Reddy Strong Counter To TDP MLA Kavya Krishna Reddy 1
Video_icon

కావలికి వచ్చి తీరుతాం.. హౌస్ అరెస్ట్ పై కాకాణి స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్
Fire Breaks Out In RTC Bus At Visakha 2
Video_icon

విశాఖ ఆర్టీసీ బస్సులో మంటలు
Goods Train Derails Near Vizianagaram Railway Station 3
Video_icon

పట్టాలు తప్పిన గూడ్స్ రైలు
Top Businessmen Great Words About YS Jagan Vision 4
Video_icon

జగన్ విజన్ ను మెచ్చుకున్న దేశవిదేశీ పారిశ్రామికవేత్తలు
Hen Lays Blue Colored Egg 5
Video_icon

బ్లూ కలర్ లో గుడ్డు పెట్టిన కోడి
Advertisement
 