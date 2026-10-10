దాదాపు 20 ఏళ్లుగా నటిగా చేస్తూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మలయాళ హీరోయిన్ పార్వతి.. ఇండస్ట్రీలో తనని తొక్కేస్తున్నారని చెప్పుకొచ్చింది. సినీ రంగంలో, సమాజంలో జరిగే సంఘటనలు తనకు అన్యాయం అనిపిస్తే వాటిపై స్పందిస్తూ ఉంటుంది. ఆ మధ్య మళయాళం సినీ అసోసియేషన్ నుంచి వైదొలిగిన పార్వతి.. అక్కడ జరుగుతున్న నెపోటిజం, మహిళలపై జరుగుతున్న అక్రమాల గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడి వార్తల్లో నిలిచింది. ఇలాంటి విషయాలే ఈమె కెరీర్పై ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. సినిమా అవకాశాలు గల్లంతవుతున్నాయి. అదే విషయాన్ని నటి పార్వతి ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చింది.
నా అభిప్రాయాలని బహిరంగంగా వ్యక్తం చేస్తుండటంతో నాకు సినిమా అవకాశాలు తగ్గిపోతున్నాయి. నన్ను ఇండస్ట్రీలో తొక్కేస్తున్నారు. అయితే ఇలా జరుగుతున్నప్పుడల్లా మలయాళ ప్రేక్షకులు నా నటనని ప్రశంసిస్తూ నన్ను ఆదరిస్తున్నారు. వారు చూపిస్తున్న అభిమానం పవిత్రమైనది. అదే నన్ను ఇంకా సినిమా రంగంలో కొనసాగిస్తోంది అని పార్వతి చెప్పుకొచ్చింది.