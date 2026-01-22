ప్రతిష్టాత్మక ఆస్కార్ అవార్డ్ నామినేషన్స్-2026 లిస్ట్ విడుదలైంది. ఈ ఏడాది అవార్డుల కోసం పోటీ పడుతున్న చిత్రాల జాబితాను ఆస్కార్ అకాడమీ ప్రకటించింది. గతేడాది రిలీజైన సత్తా చాటిన చిత్రాలు ఆస్కార్ బరిలో నిలిచాయి. ఏయే సినిమా ఏ విభాగంలో పోటీ పడుతుందో ఈ లిస్ట్ చూసేయండి. అయితే ఈ ఏడాది ఉత్తమ చిత్రం విభాగంలో ఏకంగా పది సినిమాలు పోటీ పడుతున్నాయి. ఈ గ్రాండ్ ఈవెంట్ మార్చి 15న లాస్ ఎంజిల్స్ వేదికగా జరగనుంది.
బెస్ట్ ఫిల్మ్ కేటగిరీ..
- బగోనియా
- ఎఫ్-1
- ఫ్రాంకిన్స్టన్
- హ్యామ్నెట్
- మార్టీ సుప్రీం
- వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్
- ది సీక్రెట్ ఏజెంట్
- సెంటిమెంటల్ వాల్యూ
- సిన్నర్స్
- ట్రైన్ డ్రీమ్స్
బెస్ట్ డైరెక్టర్ కేటగిరీ...
- క్లోయి జావ్: హ్యామ్నెట్
- జాష్ షాఫ్డీ: మార్టీ సుప్రీం
- పాల్ థామస్ ఆండ్రూసన్: వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్
- యోఆకీమ్ ట్రియర్: సెంటిమెంటల్ వాల్యూ
- రేయాన్ కూగ్లర్: సిన్నర్స్
బెస్ట్ యాక్టర్...
- తిమోతి చాలమేట్: మార్టీ సుప్రీం
- లియోనార్డ్ డికాప్రియో: వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్
- ఈథన్ హాక్: బ్లూ మూన్
- మైఖేల్ బి జోర్డాన్: సిన్నర్స్
- వాగ్నర్ మౌరా: ది సీక్రెట్ ఏజెంట్
బెస్ట్ యాక్ట్రెస్
- జస్సీ బక్లీ: హ్యామ్ నెట్
- రోజ్ బర్న్: ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ లెగ్స్ ఐ వుడ్ కిక్ యు
- కేట్ హడ్సన్: సాంగ్ సంగ్ బ్లూ
- రెనాటా రైన్సావా: సెంటిమెంటల్ వాల్యూ
- ఎమ్మా స్టోన్: బగోనియా
ఉత్తమ సహాయ నటి
ఎల్ ఫ్యానింగ్- సెంటిమెంటల్ వాల్యూ
ఇంగా ఇబ్సిడాట్టర్ లిల్లాస్- సెంటిమెంటల్ వాల్యూ
ఎమీ మాడిగన్- వెపన్స్
ఉన్మి మసాకు- సిన్నర్స్
టియానా టేలర్: వన్ బ్యాటిల్- ఆఫ్టర్ అనదర్
ఉత్తమ సహాయ నటుడు
బెనిసియో డెల్ టారో: వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్
జేకబ్ ఎల్రోడి: ఫ్రాంకిన్స్టన్
డెల్రాయ్ లిండో: సిన్నర్స్
షాన్ పెన్: వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్
స్టెలెన్ స్కార్స్గార్డ్: సెంటిమెంటల్ వాల్యూ
బెస్ట్ యానిమేటెడ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ కేటగిరీ
- ది గర్ల్ హూ క్రైడ్ పెరల్స్
- బటర్ఫ్లై
- ఫరెవర్ గ్రీన్
- రిటైర్మెంట్ ప్లాన్
- ది త్రీ సిస్టర్స్
- మేకప్ అండ్ హెయిర్ స్టైల్ కేటగిరీ..
- ది స్మాషింగ్ మెషీన్
- ది అగ్లీ స్టెప్ స్టిస్టర్
- ఫ్రాంకిన్స్టన్
- కొకుహో
- సిన్నర్స్
బెస్ట్ ఒరిజినల్ స్కోర్..
- బగోనియా
- సిన్నర్స్
- ఫ్రాంకిన్స్టన్
- హ్యామ్నెట్
వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్
బెస్ట్ లైవ్ యాక్షన్ షార్ట్ ఫిల్మ్
- బుచర్స్ స్టెయిన్
- ది సింగర్స్
- ఎ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ డార్ఫీ
- జేన్ ఆస్టన్స్ పీరియడ్ డ్రామా
- టూ పీపుల్ ఎక్స్ఛేంజ్ సలైవా
బెస్ట్ అడాప్టెడ్ స్క్రీన్ప్లే
- వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్
- బగోనియా
- ఫ్రాంకిన్స్టన్
- హ్యామ్నెట్
- ట్రైన్ డ్రీమ్స్
బెస్ట్ ఒరిజినల్ స్క్రీన్ప్లే
- బ్లూమూన్
- ఇట్ వాజ్ జస్ట్ యాన్ యాక్సిడెంట్
- మార్టీ సుప్రీం
- సెంటిమెంటల్ వాల్యూ
- సిన్నర్స్