 ఆస్కార్‌ నామినేషన్స్‌ 2026.. అఫీషియల్ జాబితా ఇదే | Oscar Nominations 2026 Movies List Announced | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Oscar Nominations 2026: ఆస్కార్‌ నామినేషన్స్‌ 2026.. అఫీషియల్ జాబితా ఇదే

Jan 22 2026 7:20 PM | Updated on Jan 22 2026 7:54 PM

Oscar Nominations 2026 Movies List Announced

ప్రతిష్టాత్మక ఆస్కార్‌ అవార్డ్ నామినేషన్స్-2026 లిస్ట్ విడుదలైంది. ఈ ఏడాది అవార్డుల కోసం పోటీ పడుతున్న చిత్రాల జాబితాను ఆస్కార్ అకాడమీ ప్రకటించింది. గతేడాది రిలీజైన సత్తా చాటిన చిత్రాలు ఆస్కార్ బరిలో నిలిచాయి. ఏయే సినిమా ఏ విభాగంలో పోటీ పడుతుందో ఈ లిస్ట్ చూసేయండి. అయితే ఈ ఏడాది ఉత్తమ చిత్రం విభాగంలో ఏకంగా పది సినిమాలు పోటీ పడుతున్నాయి. ఈ గ్రాండ్ ఈవెంట్‌ మార్చి 15న లాస్ ఎంజిల్స్ వేదికగా జరగనుంది. 

బెస్ట్ ఫిల్మ్ కేటగిరీ.. 

  • బగోనియా
  • ఎఫ్‌-1
  • ఫ్రాంకిన్‌స్టన్‌
  • హ్యామ్‌నెట్‌
  • మార్టీ సుప్రీం
  • వన్‌ బ్యాటిల్‌ ఆఫ్టర్‌ అనదర్‌
  • ది సీక్రెట్‌ ఏజెంట్‌
  • సెంటిమెంటల్‌ వాల్యూ
  • సిన్నర్స్‌
  • ట్రైన్‌ డ్రీమ్స్‌

బెస్ట్ డైరెక్టర్ కేటగిరీ... 

  • క్లోయి జావ్‌: హ్యామ్‌నెట్‌
  • జాష్‌ షాఫ్డీ: మార్టీ సుప్రీం
  • పాల్‌ థామస్‌ ఆండ్రూసన్‌: వన్‌ బ్యాటిల్‌ ఆఫ్టర్‌ అనదర్‌
  • యోఆకీమ్‌ ట్రియర్‌: సెంటిమెంటల్‌ వాల్యూ
  • రేయాన్‌ కూగ్లర్‌: సిన్నర్స్‌

బెస్ట్ యాక్టర్...

  • తిమోతి చాలమేట్‌: మార్టీ సుప్రీం
  • లియోనార్డ్‌ డికాప్రియో: వన్‌ బ్యాటిల్‌ ఆఫ్టర్‌ అనదర్‌
  • ఈథన్‌ హాక్‌: బ్లూ మూన్‌
  • మైఖేల్‌ బి జోర్డాన్‌: సిన్నర్స్‌
  • వాగ్నర్‌ మౌరా: ది సీక్రెట్‌ ఏజెంట్

బెస్ట్ యాక్ట్రెస్

  • జస్సీ బక్లీ: హ్యామ్‌ నెట్‌
  • రోజ్‌ బర్న్‌: ఇఫ్‌ ఐ హ్యాడ్‌ లెగ్స్‌ ఐ వుడ్‌ కిక్‌ యు
  • కేట్‌ హడ్సన్‌: సాంగ్‌ సంగ్‌ బ్లూ
  • రెనాటా రైన్సావా: సెంటిమెంటల్ వాల్యూ
  • ఎమ్మా స్టోన్‌: బగోనియా

  •  ఉత్తమ సహాయ నటి

  •    ఎల్‌ ఫ్యానింగ్‌- సెంటిమెంటల్‌ వాల్యూ

  •    ఇంగా ఇబ్సిడాట్టర్‌ లిల్లాస్‌- సెంటిమెంటల్‌ వాల్యూ

  •    ఎమీ మాడిగన్‌- వెపన్స్‌

  •    ఉన్మి మసాకు- సిన్నర్స్‌

  •    టియానా టేలర్‌: వన్‌ బ్యాటిల్‌- ఆఫ్టర్‌ అనదర్‌

    ఉత్తమ సహాయ నటుడు

  •    బెనిసియో డెల్‌ టారో: వన్‌ బ్యాటిల్‌  ఆఫ్టర్‌ అనదర్‌

  •    జేకబ్‌ ఎల్రోడి: ఫ్రాంకిన్‌స్టన్

  •    డెల్రాయ్‌ లిండో: సిన్నర్స్‌

  •    షాన్‌ పెన్‌: వన్‌ బ్యాటిల్‌  ఆఫ్టర్‌ అనదర్‌

  •    స్టెలెన్‌ స్కార్స్‌గార్డ్‌:  సెంటిమెంటల్‌ వాల్యూ

    బెస్ట్‌ యానిమేటెడ్‌ షార్ట్‌ ఫిల్మ్‌ కేటగిరీ

  •    ది గర్ల్‌ హూ క్రైడ్‌ పెరల్స్‌
  •    బటర్‌ఫ్లై
  •    ఫరెవర్‌ గ్రీన్‌
  •    రిటైర్మెంట్‌ ప్లాన్‌
  •    ది త్రీ సిస్టర్స్‌

 

  • మేకప్‌ అండ్‌ హెయిర్‌ స్టైల్‌ కేటగిరీ.. 
  •    ది స్మాషింగ్‌ మెషీన్‌
  •    ది అగ్లీ స్టెప్‌ స్టిస్టర్‌
  •    ఫ్రాంకిన్‌స్టన్
  •    కొకుహో
  •    సిన్నర్స్‌

 

బెస్ట్‌ ఒరిజినల్‌ స్కోర్‌..

  •     బగోనియా
  •    సిన్నర్స్‌
  •    ఫ్రాంకిన్‌స్టన్
  •    హ్యామ్‌నెట్‌

  •    వన్‌ బ్యాటిల్‌ ఆఫ్టర్‌ అనదర్‌
       

    బెస్ట్‌ లైవ్‌ యాక్షన్‌ షార్ట్‌ ఫిల్మ్‌

  •    బుచర్స్‌ స్టెయిన్‌
  •    ది సింగర్స్‌
  •    ఎ ఫ్రెండ్‌ ఆఫ్‌ డార్ఫీ
  •    జేన్‌ ఆస్టన్స్‌ పీరియడ్‌ డ్రామా
  •    టూ పీపుల్‌ ఎక్స్ఛేంజ్‌ సలైవా

 

  బెస్ట్‌ అడాప్టెడ్‌ స్క్రీన్‌ప్లే

  •    వన్‌ బ్యాటిల్‌  ఆఫ్టర్‌ అనదర్‌
  •    బగోనియా
  •    ఫ్రాంకిన్‌స్టన్
  •    హ్యామ్‌నెట్‌
  •    ట్రైన్‌ డ్రీమ్స్‌

  బెస్ట్‌ ఒరిజినల్‌ స్క్రీన్‌ప్లే

  • బ్లూమూన్‌
  •    ఇట్‌ వాజ్‌ జస్ట్‌ యాన్‌ యాక్సిడెంట్‌
  •    మార్టీ సుప్రీం
  •    సెంటిమెంటల్‌ వాల్యూ
  •    సిన్నర్స్‌

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు జయకృష్ణ (ఫోటోలు)
photo 2

స్టన్నింగ్‌ అవుట్‌ఫిట్‌లో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఇషా రెబ్బా (ఫోటోలు)
photo 3

నిన్ను విసిగించడం నాకెంత ఇష్టమో!: భావన (ఫోటోలు)
photo 4

ఇప్పుడు స్టార్‌ సెలబ్రిటీస్‌.. పదేళ్ల కిందట ఎలా ఉన్నారంటే? (ఫోటోలు)
photo 5

బ్లాక్‌ & వైట్‌ డ్రెస్‌లో జిగేలుమంటున్న హీరోయిన్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Tamil Nadu Elections TVK Symbol is Whistle 1
Video_icon

విజయ్ కి గుడ్ న్యూస్ TVK పార్టీ గుర్తు ఇదే..
RK Roja Satirical Punches on Nara Lokesh Over Redbook Politics 2
Video_icon

RK Roja: రెడ్ బుక్ అని తిరిగేవాళ్లకు వడ్డీతో ఇచ్చేద్దాం
Biyyapu Madhusudhan Reddy Funny Comments on Chandrababu Land Survey 3
Video_icon

బాబు భూ సెర్వే... చంద్రబాబుపై మధుసూదన్ రెడ్డి పంచులు
JC Prabhakar Reddy Sketch To Attack On Kethireddy Pedda Reddy House 4
Video_icon

కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి పై దాడి చేసేందుకు స్కేచ్ తెగించిన జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి
YS Jagan Holds Strategic Meeting with YSRCP MPs 5
Video_icon

వైఎస్సార్‌సీపీ ఎంపీలతో వైఎస్‌ జగన్‌ కీలక సమావేశం
Advertisement
 