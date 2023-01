NTR 30:ఎన్టీఆర్‌-కొరటాల శివ సినిమా రిలీజ్‌ డేట్‌ ఫిక్స్‌

యంగ్‌ టైగర్‌ ఎన్టీఆర్‌-కొరటాల శివ కాంబినేషన్‌లో ఓ సినిమా తెరకెక్కుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఎన్టీఆర్‌కు ఇది 30వ సినిమా. వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన జనతా గ్యారేజ్‌ బ్లాక్‌ బస్టర్‌ హిట్‌ కొట్టడంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ సినిమా ప్రకటించి చాల నెలలు అయినప్పటికీ.. ఎలాంటి అప్‌డేట్స్‌ రాలేదు. దీంతో ఈ సినిమా సెట్స్‌పైకి వెళ్తుందా లేదా అనే అనుమానాలు వెల్లువెత్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా చిత్రం బృందం ఓ క్రేజీ అప్‌డేట్‌ని వదిలి పుకార్లకు చెక్‌ పెట్టింది.

న్యూ ఇయర్‌ సందర్భంగా ఎన్టీఆర్‌ 30వ సినిమా విడుదల తేదిని ప్రకటించారు. వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్‌ 5న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం విడుదల చేయబోతున్నట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఓ కొత్త పోస్టర్‌ని విడుదల చేసింది. ఫిబ్రవరి నుంచి రెగ్యులర్‌ షూటింగ్‌ ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ చిత్రానికి తమిళ్‌ యంగ్‌ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ అనిరుధ్‌ సంగీతం అందించనున్నాడు.

ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ తర్వాత పాన్‌ ఇండియా స్టార్‌గా అవతరించాడు ఎన్టీఆర్‌. దీంతో ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌కు మించిన హిట్‌ కొట్టాలన్న కసితో ఉన్నాడాయన. ఇటు కొరటాల కూడా ఆచార్యతో ఊహించని ఫ్లాప్‌ని ఎదుర్కొన్నాడు. ఇప్పుడు ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ రేంజ్‌లో ఒక హిట్‌ ఎన్టీఆర్‌కి, తన పూర్వ వైభవం తీసుకొచ్చేలా ఒక హిట్‌ కొరటాలకి అవసరం.

A man's fury is the cure for a disease called courage 🔥🔥#NTR30 in cinemas on April 5th, 2024 💥

Shoot begins next month 💥

Happy New Year ❤️@tarak9999 #KoratalaSiva @NANDAMURIKALYAN @anirudhofficial @RathnaveluDop @sreekar_prasad @sabucyril @YuvasudhaArts pic.twitter.com/EleAsoa3JZ

— NTR Arts (@NTRArtsOfficial) January 1, 2023