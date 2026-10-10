హీరోయిన్ నివేదా థామస్ విభిన్నమైన పాత్రలతో ప్రేక్షకుల్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. తక్కువ సమయంలోనే వరుస అవకాశాలు అందుకుని మంచి నటిగా పేరు సంపాదించారు. ఆ తర్వాత కొంతకాలం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న ఆమె.. 2024లో విడుదలైన ‘35 చిన్న కథ కాదు’ చిత్రంతో మరోసారి తన నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. ఈ సినిమాతో ప్రశంసలతో పాటు పలు అవార్డులను అందుకున్నారు.
కొంత విరామం తర్వాత ఇప్పుడు ‘శ్రీమతి’ అనే ఫ్యామిలీ డ్రామాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఆమె చేసిన ఓ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. విశ్వక్ ఖండేరావ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని ప్రైమ్ షో ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సంస్థ నిర్మిస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్లుక్ పోస్టర్ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచింది. త్వరలోనే ఈ మూవీ చిత్రీకరణ ప్రారంభం కానుంది. ఈ క్రమంలో కొత్త సినిమా ప్రయాణం గురించి నివేదా థామస్ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు.
‘కొత్త ప్రపంచంలోకి అడుగుపెడుతున్నా’
‘అంతా సిద్ధమైంది! ఓ కొత్త ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నాను. అది అంతా నాకు తెలిసినప్పటికీ ఇది ఎంతో అవసరమైనది. ఓ గొప్ప ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంది. కొత్త సినిమా సెట్లో మొదటి రోజు దగ్గరపడుతుండటంతో నాలో ఓ రకమైన ఆందోళనగా భయంగా ఉంది. ఇది ఆత్రుత కాదు.. పని మొదలుపెట్టాలనే ఉత్సాహం. ఓ అమ్మాయి సినిమా చిత్రీకరణ కోసం బయలుదేరింది’ అని నివేదా థామస్ రాసుకొచ్చారు.
ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్ అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ‘35 చిన్న కథ కాదు’ తర్వాత నివేదా ఎలాంటి పాత్రతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తారన్న ఆసక్తి నెలకొంది. ‘శ్రీమతి’ చిత్రంతో ఆమె మరోసారి తన నటనతో మెప్పిస్తారని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. ఈ సినిమా చిత్రీకరణ ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది? కథలో నివేదా పాత్ర ఎలా ఉండబోతోంది? అనే విషయాలపై మరింత స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
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All ready! Prepping to step into a new world. A familiar one but undeniably necessary and strongly original in its own way. There’s this nervous energy I feel nearing day one in a new set. Not anxious but excitement, to begin. A girl is off to film a movie 😊 https://t.co/AFAGR0TuQ4
— Nivetha Thomas (@i_nivethathomas) October 10, 2026