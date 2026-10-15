 రేపే రణబాలి విడుదల.. అంచనాలు పెంచేసిన హీరో నాని | Nani Praises Vijay Deverakonda Transformation as Ranabaali Ahead of Release | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Nani About Ranabaali: రణబాలి పై అంచనాలు పెంచేసిన నాని

Oct 15 2026 4:33 PM | Updated on Oct 15 2026 4:41 PM

Nani Praises Vijay Deverakonda Transformation as Ranabaali Ahead of Release

టాలీవుడ్‌లో ‘రణబాలి’ సందడి మొదలైంది.  విజయ్ దేవరకొండ, నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న జంటగా నటించిన ఈ చిత్రం రేపు (అక్టోబర్ 16) ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. విడుదలకు ముందే థియేటర్ల వద్ద సందడి కనిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో నేచురల్ స్టార్ నాని ‘రణబాలి’ చిత్ర బృందానికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఆసక్తికరమైన పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడీ పోస్ట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది.

‘రణబాలి’ అనే ఉగ్రరూపం దాల్చిన వ్యక్తిగా
‘రణబాలి’ సినిమా కోసం చిత్ర బృందం ఎంతో కష్టపడింది. కథ ప్రాధాన్యతను గుర్తించి, ప్రతి విషయంలోనూ ఎంతో శ్రద్ధ తీసుకున్నట్లు సినిమా ప్రచార చిత్రాలు చూస్తుంటే అర్థమవుతోంది. ఇప్పటివరకు అందరికీ తెలిసిన కూల్ విజయ్ దేవరకొండ నుంచి ‘రణబాలి’ అనే ఉగ్రరూపం దాల్చిన వ్యక్తిగా ఆయన మారిన తీరు స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంది. విజయ్ తన పాత్ర కోసం ఎంతో సహజంగా మారిపోయాడు. జయమ్మగా రష్మిక ఎంతో సహజంగా, ఆకట్టుకునేలా ఉంది. దర్శకుడు రాహుల్ సంకృత్యన్‌  ప్రతిభ కనిపిస్తోంది’ అని నాని ఎక్స్‌ వేదికగా ప్రశంసించారు.

రేపు విడుదల కానున్న ‘రణబాలి’ చిత్ర బృందం మొత్తానికి నాని తన ప్రేమాభిమానాలతో కూడిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆయన చేసిన ఈ పోస్ట్‌ ప్రస్తుతం సినీ అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ‘గీత గోవిందం’తో ప్రేక్షకులను అలరించిన విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న మరోసారి జంటగా కనిపిస్తుండటంతో ఈ సినిమాపై ఆసక్తి నెలకొంది. మరి భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలవుతున్న ‘రణబాలి’ ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పిస్తుందో తెలియాలంటే రేపటి వరకు వేచి చూడాల్సిందే.

(ఇదీ చదవండి: ‘జైలర్‌ 2’పై హీరో ధనుష్‌ మూవీ రివ్యూ..!)

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వియ‌త్నంలో ఎంజాయ్‌ చేస్తున్న మీనాక్షి (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల : కల్పవృక్ష వాహనంపై శ్రీ మలయప్పస్వామి కటాక్షం (ఫొటోలు)
photo 3

సందీప్ కిషన్ కొత్త సినిమా 'కరికాల' సినిమా ప్రారంభోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 4

ఇటలీ ట్రిప్‌లో కిరణ్ అబ్బవరం సతీమణి రహస్య గోరఖ్.. (ఫోటోలు)
photo 5

ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Kethireddy Pedda Reddy Mass Warning To JC Prabhakar Reddy 1
Video_icon

నాతో కాలు దువ్వితే... JC బెదిరింపులకు కేతిరెడ్డి వార్నింగ్
TDP, Janasena Leaders Fight For Vizianagaram Mayor Seat 2
Video_icon

మేయర్ మేమే.. కూటమిలో కుర్చీలాట
Janasena Leader Guduru Venkateswarlu SENSATIONAL Comments On Pawan Kalyan And Nagababu 3
Video_icon

నాగబాబు వల్ల జనసేన నాశనం... రాజీనామా తరువాత గూడూరు వెంకటేశ్వర రావు సంచలన కామెంట్స్
Jailer 2 Movie Public Talk 4
Video_icon

హృతిక్ రోషన్ ఎంట్రీ... పేపర్లు లేక... డబ్బులు చించి విసిరేశా...
Banking & IT Stocks Rally 5
Video_icon

భారీ లాభాల్లో బ్యాంకింగ్, ఐటీ షేర్లు
Advertisement
 