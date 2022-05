Ante Sundaraniki Movie Release Date: నేచురల్‌ స్టార్‌ నాని, మలయాళ స్టార్‌ హీరోయిన్‌ నజ్రియా నజీమ్‌ కలిసి జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం 'అంటే సుందరానికీ..'. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ బ్యానర్‌పై నవీన్‌ యెర్నేని, వై. రవిశంకర్‌లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు వివేక్‌ ఆత్రేయ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ మూవీ జూన్‌ 10న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ క్రమంలో సినిమాకు సంబంధించిన ప్రమోషన్స్‌ ప్రారంభించిన చిత్రబృందం తాజాగా ట్రైలర్‌కు సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ను ఇచ్చింది. ఓ వీడియోను షేర్‌ చేస్తూ మూవీ ట్రైలర్‌ను జూన్‌ 2న రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించింది.

'సరదా వ్యక్తులైన సుందర్‌, లీల కలిసినప్పుడు వినోదం కచ్చితంగా ఉంటుంది' అంటూ సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్‌ డేట్‌ను అనౌన్స్‌ చేశారు. వీటితోపాటు నాని, నజ్రీయాలకు సంబంధించిన ఫొటోలను షేర్ చేశారు. అంతేకాకుండా ఈ వీడియోలో 'చూసింది చాలు అవతల నాకు చాలా పని ఉంది త్వరగా చెప్పు' అని హర్ష వర్ధన్‌ చెప్పే డైలాగ్‌ నవ్విస్తుంది. ఈ గ్లింప్స్‌లో బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ మ్యూజిక్ చాలా బాగా ఆకట్టుకునేలా ఉంది. కాగా ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ మూవీ టీజర్, మూవీ పోస్టర్స్‌, సాంగ్స్‌ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి.

Entertainment guaranteed when the happening and fun worlds of Sundar and Leela meet 😀❤️#AnteSundaraniki #AdadeSundara #AhaSundara Trailer on JUNE 2nd 💥

Natural Star @NameisNani #NazriyaFahadh #VivekAthreya @oddphysce @nikethbommi @saregamasouth pic.twitter.com/vv2cMkLMXc

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) May 30, 2022