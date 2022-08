నందమూరి కల్యాణ్‌రామ్‌ తాజాగా నటించిన చిత్రం 'బింబిసార'. చాలాకాలం తర్వాత కల్యాణ్‌ రామ్‌ ఈ చిత్రంతో కంబ్యాక్‌ ఇచ్చాడు. భారీ అంచనాల మధ్య రిలీజైన ఈ సినిమా మొదటి నుంచి పాజిటివ్‌ టాక్‌ను సొంతం చేసుకొని బాక్సాఫీస్‌ వద్ద అదిరిపోయే కలెక్షన్లను రాబట్టింది. ఇప్పటికే పలువురు సినీ ప్రముఖులు ఈ సినిమాను చూసి బింబిసార బృందాన్ని అభినందించారు.

తాజాగా నందమూరి బాలకృష్ణ యూనిట్‌ సభ్యులతో కలిసి ఈ సినిమాను వీక్షించారు. అనంతరం అనంతరం మూవీ టీంని ఆయన ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. కల్యాణ్‌రామ్‌ నటనపై ఆయన ప్రశంసలు కురిపించారు. బాల‌కృష్ణ‌తో పాటు క‌ళ్యాణ్‌రామ్ సోద‌రి సుహాసిని, భార్య స్వాతి కూడా బింబిసార చిత్రాన్ని చూశారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

Some special pictures from the special screening of #Bimbisara for Natasimham #NandamuriBalakrishna garu❤️

The team is all smiles & pumped up with roaring energy 💥🔥@NANDAMURIKALYAN @DirVassishta pic.twitter.com/AbUWQJnpRM

— NTR Arts (@NTRArtsOfficial) August 13, 2022