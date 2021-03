రష్మిక వీడియోకి నాగ్‌ ఇంప్రెస్‌.. బీట్‌ చేయాలంటూ ఛాలెంజ్

నాగార్జున హీరోగా అహిషోర్‌ సాల్మన్‌ దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం ‘వైల్డ్‌డాగ్‌’. నిరంజన్ రెడ్డి, అన్వేష్‌ రెడ్డి నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఏప్రిల్‌ 2న విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో సినిమా ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేసింది చిత్ర యూనిట్‌. ఇందులో భాగంగా ‘వైల్డ్ డాగ్ పుష్ అప్ ఛాలెంజ్’’ పేరుతో సినీ ప్రముఖులకు పుష్‌ అప్‌ చాలెంజ్‌ విసిరారు. ఈ ఛాలెంజ్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో హల్‌చల్‌ చేస్తుంది.

ఈ క్రమంలో సోష‌ల్ ‌మీడియాలో చురుగ్గా ఉండే కన్నడ భామ ర‌ష్మిక మందన్నాకు ఈ ఛాలెంజ్‌పై కన్ను పడింది. వెంటనే చాలెంజ్‌ని స్వీకరించి కొన్ని సెకన్ల పాటు పుష్‌అప్‌ పొజిషన్‌లో ఉండి దానికి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేసింది. రష్మిక వీడియోని నాగార్జున చూశాడు. ఆయన కూడా పుష్‌అప్‌ పొజిషన్‌లో చాలా సేపు ఉన్నారు. దాన్ని బీట్‌ చేయాలంటూ రష్మికకు మరో ఛాలెంజ్‌ విసిరారు. ‘యూ నీడ్‌ టు బీట్‌ దిస్‌ డియర్’‌ అంటూ తన పోస్ట్‌కి ఆమె ట్విటర్‌ అకౌంట్‌ని ట్యాగ్‌ చేశారు. ఆయన చేసిన పుష్‌ అప్ వీడియో‌ని కూడా జత చేశారు. ఇప్ప‌టికే వైల్డ్ డాగ్ యాక్ట‌ర్ అలీ రెజాతోపాటు ప‌లువురు ఈ ఛాలెంజ్‌లో పాల్గొన్నారు.‌

You need to beat this dear @iamRashmika !!😄❤️ https://t.co/3wLcJJOPFc pic.twitter.com/IMvs9wk68t

— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) March 30, 2021