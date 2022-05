Thank You Movie Teaser Out: అక్కినేని నాగచైతన్య హీరోగా తాజాగా నటించిన చిత్రం 'థ్యాంక్‌ యూ'. దిల్ రాజు, శిరీష్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు విక్రమ్ కె. కుమార్‌ దర్శకత్వం వహించారు. హీరోయిన్లుగా రాశీ ఖన్నా, మాళవిక నాయర్‌ నటిస్తుండగా.. అవిక గోర్‌ కీ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఎప్పుడో షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ జూలై 8న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సినిమా నుంచి ఇదివరకు విడుదలైన పోస్టర్స్‌ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా తాజాగా ఈ మూవీ టీజర్‌ను రిలీజ్‌ చేసింది చిత్ర బృందం.

ఈ టీజర్‌ చూస్తుంటే చై విభిన్న పాత్రల్లో అలరించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. రొమాంటిక్‌ కామెడీగా రూపొందిన ఈ సినిమాలో నాగ చైతన్య క్లాస్‌, మాస్‌ లుక్‌తో ఆకట్టుకుంటున్నాడు. కాగా లైఫ్‌లో కాంప్రమైజ్‌ అయ్యే ప్రసక్తే లేదు అంటూ చై చెప్పిన డైలాగ్‌ ఆసక్తిగా ఉంది. టీజర్‌ చివరిలో ‘నన్ను నేను సరిచేసుకోవడానికి నేను చేస్తున్నా ప్రయాణమే..’ అని చై చెప్పిన డైలాగ్‌ ఈ మూవీపై హైప్‌ క్రియేట్‌ చేస్తోంది. మొత్తానికి లవ్‌ ట్రాక్‌, రొమాంటిక్‌ సన్నివేవాలను రూపొందిన థ్యాంక్యూ టీజర్‌ బాగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ సినిమాకు తమన్ సంగీతం అందించగా, బీవీఎస్‌ రవి కథ, పీసీ శ్రీరామ్‌ ఫొటోగ్రాఫర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.

