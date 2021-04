సాక్షి, ముంబై: బాలీవుడ్‌ సంగీత దర్శక ద్వయం నదీమ్‌– శ్రవణ్‌లలో ఒకరైన శ్రవణ్‌ రాథోడ్‌ (66) కరోనాకు బలయ్యారు. కోవిడ్‌ పాజిటివ్‌ రావడంతో పరిస్థితి విషమించిన స్థితిలో ఆయనను ఇక్కడి ఎస్‌ఎల్‌ రహేజా ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. గురువారం రాత్రి 10.15 గంటలకు శ్రవణ్‌ తుదిశ్వాస విడిచారని ఆయన కుమారుడు సంజీవ్‌ రాథోడ్‌ వెల్లడించారు.

1990లో నదీమ్‌– శ్రవణ్‌లు పలు బాలీవుడ్‌ హిట్‌ సినిమాలకు సంగీతం అందించారు. 1990లో వచ్చిన ఆషికీ, ఆ మరుసటి ఏడాదే వచ్చిన సాజన్‌తో పాటు పర్‌దేశ్, రాజా హిందుస్థానీలకు బాణీలు కూర్చారు. అద్నన్‌ సమీ, సలీమ్‌ మర్చంట్, ప్రీతమ్‌ తదితరులు శ్రవణ్‌ మృతికి సంతాపం ప్రకటించారు.

శ్రవణ్‌ మృతి పట్ల బాలీవుడ్‌ స్టార్స్‌ సంతాపం ప్రకటించారు. శ్రవణ్‌ ఇక లేడన్న వార్త నన్ను దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. నదీమ్‌-శ్రవణ్‌ ద్వయం సంగీతంలో ఎన్నో మ్యాజిక్స్‌ క్రియేట్‌ చేశారు. వాళ్లు పని చేసిన ధడ్‌కన్‌ నా జీవితంలోనే ప్రత్యేకమైనదిగా గుర్తుండిపోతుంది అని అక్షయ్‌ కుమార్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు. ఈ సంగీత ప్రపంచానికి, మీ అభిమానులందరికీ ఇది పెద్ద తీరని లోటు అని ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ తెలిపాడు.

Very sad to know about the passing of music composer Shravan. Nadeem-Shravan created magic for many films in 90s and later, including Dhadkan that has remained legendary in my career. Deepest Condolences to his family. 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) April 23, 2021

మీరు ఇక లేరన్న వార్తను జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాను. గత నెలలో మిర్చి మ్యూజిక్‌ అవార్డ్‌ ఫంక్షన్‌లో మీ వెనకాలే కూర్చున్నాను. నాకు మాటలు రావడం లేదు. కుటుంబానికి ఇదే నా ప్రగాఢ సానుభూతి అని అర్మన్‌ మాలిక్‌ ట్వీట్ చేశాడు. శ్రవణ్‌ మరణించాడన్న వార్త విని షాకయ్యాను. సంగీత ప్రపంచంలో ఓ ఉన్నతమైన వ్యక్తిని కోల్పోయాం అని శ్రేయా ఘోషల్‌ తెలిపింది.

Our Music community and your fans will miss you immensely #ShravanRathod ji Rest in peace 🌺Respect and Prayers🌹🇮🇳 — A.R.Rahman #99Songs 😷 (@arrahman) April 22, 2021

Shocked to hear the news of Shravan ji (of Nadeem Shravan) passing away. A genuine humble human being and one of the biggest composers of our music industry. Another huge loss in this pandemic. God give strength to the bereaved family. Rest in peace. — Shreya Ghoshal (@shreyaghoshal) April 22, 2021

Rest in peace #ShravanRathod sir.. I can’t believe you’re gone.. It was just last month when I was sitting next to you at the Mirchi music awards event. Totally shattered.. at a loss of words. my sincere condolences to his entire family 🙏🏻 — ARMAAN MALIK (@ArmaanMalik22) April 22, 2021

