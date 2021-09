Most Eligible Bachelor Release Date: యంగ్ హీరో అక్కినేని అఖిల్ అక్కినేని, పూజా హెగ్డే జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం 'మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచ్‌లర్‌' చిత్రం మరోసారి వాయిదా పడింది. అక్టోబర్‌ 8న ఈ సినిమా విడుదల కావాల్సి ఉండగా, తాజాగా మరోసారి రిలీజ్‌ డేట్‌ను వాయిదా వేశారు. రొమాంటిక్‌ అండ్‌ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ రూపొందించిన ఈ సినిమాను దసరా కానుకగా రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్‌ ప్రకటించారు.చదవండి : 'లవ్‌స్టోరీ' సినిమాపై మహేశ్‌బాబు రివ్యూ

అక్టోబర్‌ 15న మోస్ట్‌ ఎలిజిబుల్ బ్యాచ్‌లర్‌ చిత్రం థియేటర్స్‌లో విడుదల కానుందని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. ఈ చిత్రానికి బొమ్మరిల్లు భాస్కర్ దర్శకత్వం వహించాడు. అల్లు అర‌వింద్ స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో జీఏ2 పిక్చర్స్‌ బ్యాన‌ర్‌పై బ‌న్నీవాసు, వాసువ‌ర్మ సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా టీజర్, పాటలు సినిమాపై పాజిటివ్‌ బజ్‌ను క్రియేట్‌ చేశాయి. మ‌ని, ముర‌ళీశ‌ర్మ‌, వెన్నెల కిషోర్ మఖ్యపాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రానికి గోపీసుంద‌ర్ సంగీతం అందిచారు. చదవండి : ఖరీదైన కారును వదిలి ఆటోలో ప్రయాణించిన హీరోయిన్‌

Meet our #MostEligibleBachelor in theatres from 𝐎𝐂𝐓 𝟏𝟓𝐭𝐡!🧡

This Dusshera we invite you to theatres with your families for a wholesome entertainment!🤩@AkhilAkkineni8 @hegdepooja @baskifilmz @GopiSundarOffl #PradeeshMVarma #BunnyVas #VasuVarma @adityamusic pic.twitter.com/e5EPlI6tkC

— GA2 Pictures (@GA2Official) September 26, 2021