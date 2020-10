నటిగా, యాంకర్‌గా టాలీవుడ్‌ సినీ ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ప్రత్యేక పేరు తెచ్చుకున్నారు మంచు లక్ష్మీ ప్రసన్న, తండ్రి మోహన్‌బాబు వారసత్వాన్ని అంది పుచ్చుకుని అటు బుల్లితెరపై.. ఇటు వెండితెరపై తనదైన ముద్రవేశారు. ‘అనగనగా ఓ ధీరుడు’ చిత్రంతో నటిగా దక్షిణాది ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన మంచు లక్ష్మి ఆ తరువాత ‘గుండెల్లో గోదారి’, ‘చందమామ కథలు’, ‘దొంగాట’, ఊకొడతారా ఉలిక్కిపడతారా, లక్ష్మి బాంబ్ వంటి విభిన్న చిత్రాలతో ప్రేక్షకులను అలరించింది. నేడు మంచు లక్ష్మి పుట్టిన రోజు. ఈ రోజుతో ఆమె 43వ వసంతంలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా అటు సినీ ఇండస్ట్రీ ప్రముఖుల నుంచి, ఇటు అభిమానుల నుంచి లక్ష్మీకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. చదవండి: రకుల్‌ ప్రీత్‌, మంచు లక్ష్మి సైక్లింగ్‌ ఫోటోలు

ఈ క్రమంలో లక్ష్మీ మంచు తండ్రి కలెక్షన్‌ కింగ్‌ మోహన్‌బాబు కూతురుకి ప్రత్యేక బర్త్‌డే విషెస్‌ తెలిపారు. ఎన్ని జన్మలైన లక్ష్మీనే కూతురిగా పుట్టాలని కోరుకున్నారు. ఈ మేరకు ట్విటర్‌లో ‘నా ముద్దుల కుమార్తె మంచు లక్ష్మీ ప్ర‌స‌న్న వ‌జ్ర వైఢ్యూర్య పుష్య గోమేదిక మ‌ర‌క‌త మాణిక్యం లాంటి కుమార్తె పుట్టినరోజు ఈ రోజు. మ‌రొక జ‌న్మంటూ ఉంటుందో లేదో తెలియ‌దు గానీ ఉంటే మ‌ళ్లీ ఈ ల‌క్ష్మీప్ర‌స‌న్నే నాకు కూతురిగా పుట్టాల‌ని, నేను త‌న‌కు తండ్రిగా పుట్టాల‌ని ఆ పంచ భూతాల‌ని ప్రార్ధిస్తున్నాను, హ్యాపీ బ‌ర్త్‌డే టూ మై డియ‌ర్ ల‌వ్లీ ల‌క్ష్మీమంచు’ అని మోహ‌న్ బాబు పేర్కొన్నారు.

Wishing many happy returns of the day to my priceless treasure @LakshmiManchu. Enni Janmalaina nuvvu naa kuturuga puttalani, aa devudni pradhisthuna. Love you 3000. #HBDLakshmiManchu pic.twitter.com/H1iC4l9Lvx

— Mohan Babu M (@themohanbabu) October 8, 2020