మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా మోహర్‌ రమేశ్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న తాజా చిత్రం ‘భోళా శంకర్‌’. తమిళ సూపర్‌ హిట్‌ మూవీ వేదాళం తెలుగు రీమేక్‏ ఇది. చిరంజీవి కెరీర్‏లో 154వ చిత్రంగా వస్తున్న ఈ మూవీలో హీరోయిన్‌గా తమన్నా, చిరు చెల్లెలిగా కీర్తి సురేశ్‌ నటిస్తున్నారు. ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ పతాకంపై రామబ్రహ్మం సుంకర నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి మహతి స్వర సాగర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇందులో రఘుబాబు, రావు రమేశ్‌, వెన్నెల కిషోర్‌, బిత్తిరి సత్తి, యాంకర్‌ శ్రీముఖి తదితరులు నటిస్తున్నారు.

అయితే రేపు(ఆగస్ట్‌ 22) చిరంజీవి బర్త్‌డే సందర్భంగా ఈ మూవీ టీం అదిరిపోయే అప్‌డేట్‌ను వదలింది. ప్రస్తుతం షూటింగ్‌ దశలో ఉన్న ఈ మూవీ రిలీజ్‌ డేట్‌ను ఖరారు చేసి తాజాగా ప్రకటించింది చిత్ర బృందం. ఏప్రిల్‌ 14, 2023లో సమ్మర్‌లో ఈ చిత్రాన్ని రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు అధికారిక ప్రకటన ఇచ్చారు మేకర్స్‌. కాగా ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి విడుదలైన ఫస్ట్‌లుక్‌, టీజర్‌కు మంచి రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది.

Wishing The Swagster of INDIAN CINEMA Mega 🌟 @KChiruTweets

A Very Happy Birthday ❤️‍🔥#BholaaShankar 🔱 ARRIVING in theatres Worldwide on 14th April,2023 🤘#HBDMegastarChiranjeevi@MeherRamesh @AnilSunkara1 @tamannaahspeaks @KeerthyOfficial @AKentsOfficial @BholaaShankar pic.twitter.com/mxfWLMnrK3

— BholāShankar (@BholaaShankar) August 21, 2022