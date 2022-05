Mahesh Babu Sarkaru Vaari Paata Premiere At 603 Locations: సూపర్​ స్టార్​ మహేశ్​ బాబు, మహానటి కీర్తి సురేష్​ జంటగా నటించిన చిత్రం 'సర్కారు వారి పాట'. ఈ చిత్రానికి పరశురామ్​ దర్శకత్వం వహించారు. మరో వారం రోజుల్లో అంటే మే 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి సందడి చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉంది ఈ మూవీ. ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా విడుదలైన ఈ సినిమా ట్రైలర్​ యూట్యూబ్​లో దూసుకుపోతోంది. 24 గంటలు గడవక ముందే 25 మిలియన్​ వ్యూస్ రాబట్టిన ఈ ట్రైలర్​ 24 గంటల్లో 27 మిలియన్స్​పైగా వీక్షణలు సొంతం చేసుకుంది.

అలాగే 1.2 మిలియన్స్​కుపైగా లైక్స్​తో యూట్యూబ్​లో నెంబర్​ వన్​ ట్రెండింగ్​లో కొనసాగుతోంది ఈ మూవీ ప్రచార చిత్రం. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సినిమా యూఎస్​లో సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్​ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఎన్నడు లేని విధంగా యూఎస్​లో 603 ప్రాంతాల్లో రిలీజ్​ చేయనున్నారట. పాన్​ ఇండియా మూవీస్​ తప్పితే ఓ తెలుగు సినిమా ఈ స్థాయిలో ఇన్ని ప్రదేశాల్లో విడుదల కావడం ఇదే తొలిసారి. దీంతో ఈ సినిమా ఓవర్సీస్​లో భారీ కలెక్షన్లు రాబట్టడం ఖాయమంటున్నాయి సినీ వర్గాలు.

