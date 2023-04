అఖిల్‌ అక్కినేని హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ఏజెంట్‌. సురేందర్‌ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాను ఏకే ఇంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ నిర్మిస్తుంది. మలయాళ స్టార్ మమ్ముట్టి కీలక పాత్ర పోషించిన ఈ సినిమాలో సాక్షి వైద్య హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. తొలిసారి భారీ యాక్షన్‌ మూవీతో రంగంలోకి దిగిన అఖిల్‌ ప్రమోషన్స్‌ కూడా గట్టిగానే చేశారు. బ్యాక్‌ టూ బ్యాక్‌ ఈవెంట్స్‌తో బాక్సాఫీస్‌ వద్ద బాగానే బజ్‌ క్రియేట్‌ చేశారు.

ఈనెల 28న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ క్రమంలో వరంగల్‌లో ఈరోజు(ఆదివారం)ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌కు అంతా సిద్దమయ్యింది. అయితే ఈ వేడకకు టాలీవుడ్‌ బిగ్‌ స్టార్స్‌ పేర్లు మొదట వినిపించినా ఇప్పటివరకు కార్లిటీ రాలేదు. ఫైనల్‌గా కింగ్‌ నాగార్జున గెస్టుగా రానున్నట్లు మేకర్స్‌ తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన అఫీషియల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్‌ కూడా చేశారు.

The Massive Pre-Release Event of #AGENT will be graced by the one & only KING @IamNagarjuna 🔥

TOMORROW from 6PM onwards at Rangaleela Maidanam, Warangal 💥💥#AgentOnApril28th @AkhilAkkineni8 @mammukka @sakshivaidya99 @DirSurender @AnilSunkara1 @AKentsOfficial @shreyasgroup pic.twitter.com/Zted60TqH9

— AK Entertainments (@AKentsOfficial) April 22, 2023