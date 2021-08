'విజేత' సినిమాతో టాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి చిన్నల్లుడు క‌ల్యాణ్ దేవ్. తొలి సినిమాతోనే నటుడిగా మంచి గుర్తింపు పొందిన ఈ మెగా హీరో ప్రస్తుతం కిన్నెర‌సాని అనే సినిమాలో నటిస్తున్నారు. మిస్టరీ థ్రిల్లర్ కథాంశంతో రూపొందుతోన్న ఈ చిత్రానికి ‘అతి సర్వత్ర వర్జయత్’ అనేది క్యాప్షన్‌. తాజాగా ఈ మూవీ టీజర్‌ను హీరో నితిన్‌ విడుదల చేశారు.

‘అద్భుతం జరిగే ప్రతిచోటా ఆపదలుంటాయి, ఈ ప్ర‌పంచంలో ప్ర‌తీ దానికి ఓ లిమిట్ ఉండాలి. అది ద్వేషానికైనా..ప్రేమ‌కైనా'.. అనే డైలాగులు ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. మొత్తంగా టీజర్‌ ఆద్యంతం స‌స్పెన్స్‌ను క్రియేట్‌ చేస్తుంది. ఎస్‌.ఆర్‌.టి. ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, శుభమ్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ సంస్థలు సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాకు ‘అశ్వద్ధామ’ ఫేమ్ రమణతేజ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అన్ శీత‌ల్ ఈ చిత్రంలో లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తుంది. మ‌హతి స్వ‌ర‌సాగ‌ర్ అందించిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్‌ ఆకట్టుకుంటుంది.

— nithiin (@actor_nithiin) August 27, 2021