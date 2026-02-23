 చిరంజీవికి సన్మానం.. గ్రాండ్‌ పార్టీలో సెలబ్రిటీలు | Kakinada Port Chairman KV Rao Grand Party Arrange To Chiranjeevi | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చిరంజీవికి సన్మానం.. గ్రాండ్‌ పార్టీలో సెలబ్రిటీలు

Feb 23 2026 7:00 AM | Updated on Feb 23 2026 7:00 AM

Kakinada Port Chairman KV Rao Grand Party Arrange To Chiranjeevi

మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి- దర్శకుడు అనిల్‌ రావిపూడి తెరకెక్కించిన చిత్రం మన శంకరవరప్రసాద్‌గారు. సంక్రాంతి సందర్భంగా విడుదలైన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ ఘన విజయాన్ని అందుకున్న  చిరంజీవి, చిత్ర యూనిట్‌ను కాకినాడ పోర్ట్‌ ఛైర్మన్‌ కె.వి.రావు ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సన్మానించారు. హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ఈ పార్టీలో  చిత్ర నిర్మాతలు సుస్మిత కొణిదెల, సాహు గారపాటితోపాటు, దర్శకుడు అనిల్‌ రావిపూడి, కె.రాఘవేంద్రరావు, సి.అశ్వనీదత్, అల్లు అరవింద్, డి.సురేష్‌బాబు, ఎ.కోదండరామిరెడ్డి, బి.గోపాల్, వి.వి.వినాయక్, బాబీ, బుచ్చిబాబు సానా పాల్గొన్నారు. ఈ ఫోటోలను చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ జనరల్ మేనేజర్,  అఖిల భారత చిరంజీవి యువత వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు రవణం స్వామి నాయడు తన సోషల్‌మీడియాలో పోస్ట్‌ చేశారు.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

లాంచనంగా మొదలైన రిషభ్ శెట్టి 'జై హనుమాన్' (ఫొటోలు)
photo 2

లక్కీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ ప్రొడక్షన్‌ నంబర్‌-1 లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

సరస్వతి మూవీ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

విశ్వక్ సేన్ కల్ట్‌ మూవీ టీజర్ లాంఛ్ (ఫొటోలు)
photo 5

హిందూ, క్రిస్టియన్‍ పద్ధతుల్లో బ్రిటీషర్‌ని పెళ్లాడిన నటి (ఫొటోలు)

Video

View all
Ambati Rambabu Mass Warning To Nara Lokesh Over His Redbook Politics 1
Video_icon

ఆ రోజు రాత్రి 12 గంటల వరకు.. లోకేష్ రెడ్ బుక్ కు కుక్కలు కూడా లెక్క చెయ్యవు
Two Sisters Committed Suicide In Jodhpur Rajasthan 2
Video_icon

పెళ్లింట తీవ్ర విషాదం.. అక్కా చెల్లెళ్లు ఆత్మహత్య
BJP Leader Subramanian Swamy Petition In Supreme Court 3
Video_icon

దేవుడితో రాజకీయం చేస్తావా.. లడ్డూపై కుట్రలో బాబుకు బీజేపీ నేత షాక్
Two Died After Drinking Adulterated Milk In Rajahmundry 4
Video_icon

కల్తీ పాలు తాగి ఇద్దరు మృతి
11 Years Old Girl Suffering Spinal Muscular Atrophy Disease 5
Video_icon

మా పాపను కాపాడండి సారూ
Advertisement
 