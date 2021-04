2016లో వచ్చిన 'జనతా గ్యారేజ్‌' ఎంత హిట్టు కొట్టిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ ప్రకృతి ప్రేమికుడిగా కనిపించిన ఈ సినిమాను కొరటాల శివ డైరెక్ట్‌ చేశాడు. సరిగ్గా ఐదేళ్ల గ్యాప్‌ తర్వాత వీరిద్దరూ మరోసారి కలిసి పని చేయనున్నారు. ఈ విషయాన్ని కొరటాల శివ సోమవారం అధికారికంగా ప్రకటించాడు. కాగా ఇది తారక్‌కు 30వ సినిమా. ఇక ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ అయినా మొదలు పెట్టకముందే రిలీజ్‌ డేట్‌ కూడా ప్రకటించి ఫ్యాన్స్‌ను సర్‌ప్రైజ్‌ చేశాడు దర్శకుడు.

Very happy to collaborate with @tarak9999 garu once again.

Last time repairs were local...but for a change we will cross boundaries this time.#NTR30#NTRKoratalaSiva2@YuvasudhaArts @NTRArtsOfficial pic.twitter.com/cN0lFMOiuf

— koratala siva (@sivakoratala) April 12, 2021