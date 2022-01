‘సలార్‌’, ‘ఆదిపురుష్‌’, ‘ప్రాజెక్ట్‌ కె’, ‘స్పిరిట్‌’.. ఇలా వరుసగా పాన్‌ ఇండియన్‌ సినిమాలకు గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇస్తోన్న ప్రభాస్‌ తర్వాతి చిత్రం గురించి ఫిల్మ్‌నగర్‌లో ఓ హాట్‌ టాపిక్‌ వినిపిస్తోంది. ప్రభాస్‌ హీరోగా మారుతి దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా రూపొందనుందని, ఈ సినిమాకు ‘రాజా డీలక్స్‌’ అనే టైటిల్‌ అనుకుంటున్నారనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. ఇది పాన్‌ ఇండియన్‌ ఫిల్మ్‌ కాదని, కేవలం తెలుగులో మాత్రమే రానుందనే టాక్‌ కూడా వినిపిస్తోంది.

ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్‌ హీరోగా చేయడం లేదని, దాదాపు 30 నిమిషాల నిడివి ఉండే ఓ లీడ్‌ క్యారెక్టర్‌ చేయనున్నారన్నది మరో టాక్‌. ఈ వార్తలు ఇలా ప్రచారం అవుతున్న నేపథ్యంలో మారుతి చేసిన ఓ ట్వీట్‌ ఈ చిత్రానికి సంబంధించినదే అయ్యుంటుందనే ఊహాగానాలు కూడా నెలకొన్నాయి. ‘‘నా భవిష్యత్‌ ప్రాజెక్ట్స్‌ గురించిన కొన్ని టైటిల్స్, సినిమాల జానర్స్, మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్స్, నటీనటుల గురించి కొన్ని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. కానీ కాలమే అన్నీ చెబుతుంది’’ అని మారుతి ట్వీట్‌ చేశారు. మరి.. ‘రాజా డీలక్స్‌’ ఉంటుందా? కాలమే చెబుతుంది.

There are too many speculations about my future projects, titles, genres, music directors and crew etc.

But Time will reveal everything.

Thank you to everyone for your support and encouragement

Take care and stay safe 😷

— Director Maruthi (@DirectorMaruthi) January 22, 2022